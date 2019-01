Pallamano | Mondiali 2019 | vincono Germania e Danimarca | esordio per la Corea unificata

Pallamano - Mondiali 2019 : Francia grande favorita - grande curiosità sulla Corea unificata : Siamo ormai prossimi a vivere l’appuntamento più importante dell’anno della Pallamano, con i Mondiali maschili che si svolgeranno tra Germania e Danimarca dal 10 al 27 gennaio prossimi, che metteranno di fronte le 24 migliori formazioni del pianeta. La grande favorita è la Francia, campione in carica, che appare come una vera e propria corazzata, guidata dal centrale del Paris-Saint Germain Nikola Karabatic, leader di un gruppo in ...

Pallamano - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo delle partite : Momento di pausa per la Pallamano internazionale, ma solo per quanto riguarda i club, poichè dal 10 al 27 gennaio prossimi si disputerà l’edizione 2019 dei Mondiali di Pallamano maschile, che in Danimarca e Germania metteranno di fronte le 24 migliori formazioni del pianeta. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio il calendario della manifestazione, con gli orari di tutte le partite: GIRONE A 10 gennaio 2019 18:15 Germania v Corea 11 ...

Pallamano - storico ai Mondiali femminili : sarà presente anche la transessuale Hannah Mouncey : I prossimi Mondiali femminili di Pallamano avranno una nuova storia da raccontare: quella di Hannah Mouncey. In realtà, fino a pochi anni fa, avremmo dovuto chiamarla, anzi chiamarlo, Callum Mouncey: stiamo infatti parlando di una persona che ha cambiato sesso, che dopo aver disputato i Mondiali 2013 come uomo disputerà quelli del 2019 come donna. Quella di Mouncey è una storia che potrebbe somigliare a quella di tante persone che passano ...

Pallamano - storico ai Mondiali femminili : sarà presente anche la transessuale Hannah Mouncey : I prossimi Mondiali femminili di Pallamano avranno una nuova storia da raccontare: quella di Hannah Mouncey. In realtà, fino a pochi anni fa, avremmo dovuto chiamarla, anzi chiamarlo, Callum Mouncey: stiamo infatti parlando di una persona che ha cambiato sesso, che dopo aver disputato i Mondiali 2013 come uomo disputerà quelli del 2019 come donna. Quella di Mouncey è una storia che potrebbe somigliare a quella di tante persone che passano ...

Pallamano - è sempre notte fonda per l’Italia. Il trend non cambia - Nazionali incapaci di qualificarsi per Europei o Mondiali : La pecora nera dello sport italiano. Questa, in linea di massima, è la definizione più appropriata per definire la Pallamano nel panorama del Bel Paese, per quella che è una disciplina molto diffusa in Europa, ma che non riesce a sfondare dalle nostre parti. Dalla nascita della Federazione, che ha da poco festeggiato il cinquantennale, sono solamente due le occasioni in cui abbiamo potuto vedere la maglia azzurra nelle competizioni che contano, ...

Pallamano femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia chiude con un sconfitta - la Bielorussia passa il turno : Zero punti in tre partite. Questo è il bilancio della Nazionale italiana di Pallamano femminile nel torneo di Qualificazioni ai Mondiali, svoltosi ad Amyntas, in Grecia. L’ultimo ko è arrivato quest’oggi per mano della Bielorussia, che invece chiude imbattuta, conquistando l’accesso ai play-off. Rispetto alle precedenti apparizioni le azzurre si dimostrano molto combattive, restando attaccate alle avversarie per tutta la prima ...

Pallamano femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia cede anche contro il Portogallo - domani si chiude : Nuova sconfitta per la Nazionale italiana di Pallamano femminile, che ad Amyntas (Grecia) cede 34-20 al Portogallo nella seconda giornata del Gruppo 3 di qualificazione ai Mondiali 2019, abbandonando così ogni speranza di passaggio del turno. Una gara sostanzialmente dominata dalle lusitane, che allungano sin dalle prime battute, approfittando dei numerosi errori delle azzurre in fase offensiva, portandosi sul 9-5 dopo il primo quarto ...

Pallamano femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia sconfitta dalla Grecia nella prima giornata : Si apre con una sconfitta il cammino della Nazionale Italiana di Pallamano femminile nel Gruppo 3 di qualificazione ai Mondiali 2019. Un ko duro e per certi versi inaspettato per le azzurre, che cedono 23-19 alla Grecia padrona di casa, in quel di Amyntas. Avvio di gara equilibrato, con la parità si protrae fino al 6-6, nonostante i numerosi falli commessi dalle azzurre, in modo particolare con Irene Fanton, esclusa due volte dal campo nei ...