Oroscopo del weekend del 12 e 13 gennaio | incontri per l' Ariete | Acquario insoddisfatto

Oroscopo 2019 dello Scorpione : sarà l'anno delle rivincite ma solo nei primi sei mesi : Lo Scorpione (segno d'Acqua), secondo gli studiosi dell'Oroscopo, sarà particolarmente tenace che nel corso dei primi sei mesi del 2019 e proprio in questo periodo vedrà premiata la sua buona volontà soprattutto nel mondo del lavoro, ambito nel quale è solito muoversi con speciale abilità, nonostante la perdurante crisi economica generale. Le persone che sono nate sotto questo segno dello Zodiaco amano accettare le sfide e mettersi alla prova ...

Oroscopo del giorno oggi Giovedì 10 gennaio 2019 : Oroscopo del giorno oggi Giovedì 10 gennaio 2019. Oroscopo del giorno: seleziona il tuo segno zodiacale e scopri qual il tuo Oroscopo di oggi. Oroscopo: scopri il tuo Oroscopo su amore, lavoro, sesso ed i consigli per vivere al meglio. Oroscopo e astrologia su Roma Daily News. Oroscopo del giorno oggi Giovedì 10 gennaio 2019 Oroscopo del giorno oggi Ariete Soffrirai una piccola crisi emotiva che sarà motivata dall’affaticamento accumulato ...

Oroscopo Paolo Fox del 10 gennaio 2019 : le previsioni di oggi : previsioni Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 gennaio a I Fatti Vostri L’Oroscopo di Paolo Fox è uno dei momenti più seguiti de I Fatti Vostri. Fox ha appena svelato le previsioni di oggi 10 gennaio. Ieri Fox ha anticipato le previsioni di oggi. L’Ariete è tormentato da influenze negative di cui deve liberarsi entro oggi. Il Toro è aiutato in tutti campi da Saturno. I Gemelli devono concentrarsi di più sul lavoro. Il Cancro vivrà belle ...

Oroscopo 10 gennaio - previsioni della giornata : Gemelli stanchi - ai Bilancia serve relax : Mentre si avvicina un nuovo weekend, metà della seconda settimana di gennaio 2019 ormai è passata. Arrivano le previsioni di giovedì 10 gennaio 2019, con l'astrologia e le novità per tutti e dodici segni zodiacali. Amore, lavoro e salute saranno, come sempre, assoluti protagonisti di questa nuova giornata. Le previsioni zodiacali del 10 gennaio Ariete: in amore il fine settimana in arrivo è molto importante, tra venerdì e domenica è possibile ...

Oroscopo del giorno 11 gennaio : gran venerdì per Scorpione e Sagittario non per Bilancia : L'Oroscopo del giorno 11 gennaio 2019 ha già messo la "marcia veloce" in vista del prossimo venerdì. In primo piano, come sempre, c'è la classifica stelline con le previsioni sull'amore e sul lavoro: vogliosi di dare un valore, positivo o negativo che sia, a questo fine settimana lavorativo? Bene, senza indugiare oltre iniziamo pure a dare qualche notizia in merito ai sei segni analizzati in questo contesto. Come da titolo, la giornata in ...

Oroscopo di domani di Paolo Fox : le previsioni del 10 gennaio : Paolo Fox, Oroscopo di domani: le stelle di giovedì 10 gennaio Immancabile l’Oroscopo dell’astrologo Paolo Fox durante la trasmissione di Rai2 I Fatti Vostri, ma lo è ancora di più l’Oroscopo di domani, 10 gennaio, secondo Paolo Fox e le sue previsioni segno per segno partendo dai primi quattro. ARIETE: è asserragliato da influenze negative che non lo fanno vivere in pace né con se stesso né con gli altri. Se ne dovranno ...

Oroscopo dell'amore del 12 gennaio : Sagittario eclettico - Toro 'nel caos' : L'Oroscopo dell'amore di coppia brilla come una stella scintillante nel costellato cielo dei segni zodiacali. Come andrà l'amore e la passione del rapporto a due nella giornata di sabato 12 gennaio? Ciascun protagonista delle previsioni astrologiche sembra affaticato e riversa le sue stanchezze nell'amore, appesantendo la relazione di coppia. Ciò vale per il Toro, il Cancro, i Gemelli e la Vergine. Buone le stelle per l'Ariete, il Sagittario, ...

Oroscopo del 10 gennaio : Pesci indaffarato - Leone in tumulto : Nel mezzo della settimana, ovvero nella giornata di giovedì 10 gennaio 2019, molti segno dello zodiaco saranno indaffarati con le proprie mansioni, in particolare il Pesci e il Gemelli. Il Sagittario vivrà una giornata delle più splendide di questo mese, mentre il Leone potrebbe entrare in conflitto con qualcuno. ...Continua a leggere

Oroscopo del 10 gennaio : Sagittario in viaggio - incertezze per l'Acquario : L’Oroscopo del giorno 10 gennaio 2019 anticipa varie novità per i segni zodiacali. Sarà un giovedì con molte incombenze e impegni importanti soprattutto per Gemelli e Bilancia. Più relax e pochi pensieri per Cancro e Ariete ma bisognerà fare attenzione agli imprevisti. Numerosi gli impegni da portare avanti anche per il Capricorno. Scopriamo, allora, cosa riservano le stelle ai vari segni per la giornata di domani. Relax per Ariete, Toro ...

Oroscopo dell'amore single con affinità - 11 gennaio : Sagittario vincente - Ariete grintoso : L'Oroscopo dell'amore dei single dedicato alla giornata di venerdì 11 gennaio punta il dito sui sentimenti, aprendo gli orizzonti di ciascun segno zodiacale per creare nuove coppie. I transiti planetari sono favorevoli in particolar modo per l'Ariete, il Cancro, il Leone e l'Acquario. Anche il Sagittario se la cava alla grande, "acciuffando" la fortuna per i capelli. Oltre alle possibilità di conquista dei segni zodiacali, daremo delle dritte ...

Astri e Oroscopo del 10 gennaio : fortuna per l'Ariete e il Cancro : L'oroscopo della giornata di 10 gennaio punta i riflettori sulla fortuna, prediligendo alcuni segni dello Zodiaco e rendendo le attività più complesse per altri. Come sarà l'amore, la fortuna e il lavoro nelle previsioni astrologiche dedicate alla giornata di giovedì, ricca di impegni? Buona la carica energetica dell'Ariete, il Sagittario è ottimista e il Leone riparte alla grande, pronto a mettersi in gioco. La fortuna pronostica il suo ...

Oroscopo del giorno 9 gennaio : Bilancia in affanno - impegni per la Vergine : L’Oroscopo del giorno 9 gennaio 2019 si prevede pieno di scelte importanti per molti dei segni zodiacali. Questioni di lavoro spinose aspettano Ariete e Cancro mentre per Bilancia e Scorpione sarà fondamentale risolvere una questione di cuore. Toro e Gemelli, invece, dovranno cercare di risparmiare tutta l’energia. Vediamo quali sono le previsioni degli astri per i 12 segni per la giornata di mercoledì. impegni per Ariete e Vergine Le previsioni ...

L'Oroscopo del sesso - il 2019 sotto alle lenzuola : ecco il segno che gode più di tutti : Il 2019 è appena iniziato e tra i diversi interrogativi da porre alle Stelle ci sono anche quelli sull'Eros. Oroscopo e sesso è un connubio da non sottovalutare se si vorrà vivere la sessualità in modo stuzzicante e senza trascurare i desideri più intimi. Ogni segno, di certo, vivrà la sessualità in

Oroscopo del 9 gennaio : Ariete disteso - Scorpione nervoso : Mercoledì 9 gennaio sarà una giornata particolare per i segni dello Zodiaco: il Cancro si sentirà un po' indisposto e la Bilancia si dimostrerà innervosita, mentre il Leone avrà un leggero calo della considerazione personale, con l'Acquario che pretenderà invece un rinnovamento sulle amicizie. Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: finalmente a lavoro avrete dei momenti di distensione e, perché no, anche di complicità con i colleghi. Questo ...