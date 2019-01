Oroscopo 11 gennaio | lavoro ok per il Toro | Leone pensieroso

Oroscopo di domani 11 gennaio : fine settimana al 'top' per Ariete - Gemelli ko : L'Oroscopo di domani 11 gennaio 2019 è pronto a mettere sotto pressione i simboli astrali relativi ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Allora, ansiosi di conoscere come andrà la giornata relativa a questo venerdì? Certo che si, pertanto vediamo di fare una breve considerazione sui segni più fortunati del giorno e anche su quelli previsti con probabili difficoltà. Come sempre iniziamo con il più fortunato in assoluto: quest'oggi, a ...

Oroscopo 12 gennaio : Toro intraprendente - sorprese per il Cancro : La giornata di sabato 12 gennaio del nuovo anno 2019 sarà decisamente positiva per il Gemelli, che sarà a dir poco al centro dell'attenzione; con un Capricorno che finalmente avrà voglia di un po' di sano relax e un Pesci che, dopo essersi impegnato nel lavoro, sarà favorevole ad un pizzico di peperoncino nella sua serata. Ma vediamo le previsioni segno per segno. ...Continua a leggere

Oroscopo 11 gennaio : Sagittario e Bilancia esausti - in rialzo l'Acquario : La giornata di venerdì 11 gennaio 2019 vedrà alcune insofferenze da parte della Vergine e della Bilancia, le quali stanno attraversando un periodo tutt'altro che facile. Meglio il Leone e i Gemelli, anche se questi ultimi dovrebbero dare un occhio di riguardo alla loro salute. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: un piccolo intoppo sul piano lavorativo potrebbe verificarsi nella giornata di venerdì, a causa dell'opposizione di Marte, ma ...

Oroscopo dal 14 al 20 gennaio : Acquario e Bilancia entusiasti - sfide per la Vergine : Nuove sfide attendono la Vergine nella settimana che va dal 14 al 20 gennaio 2019, mentre per l'Ariete ci sarà del nervosismo. Positività per Gemelli, il Leone invece potrebbe vedere i frutti del suo impegno molto presto. Qui troverete l'Oroscopo per tutti i segni della settimana. ...Continua a leggere

Oroscopo weekend Paolo Fox : anticipazioni previsioni 12-13 gennaio : Paolo Fox, Oroscopo del fine settimana: le previsioni astrologiche di sabato e domenica Come ogni settimana, sveliamo anche oggi alcune anticipazioni sulle previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox del weekend prossimo, tratte da quelle che il re delle stelle ha reso note sulle pagine dell’ultimo numero di DiPiùTv (sulla rivista sono disponibili le previsioni approfondite e dettagliate di tutti i giorni compresi tra il 12 e il 18 ...

Oroscopo Paolo Fox 2019/ Previsioni oggi 9 gennaio : Gemelli pieni di domande - Cancro riflessivo : Oroscopo Paolo Fox, Previsioni oggi 9 gennaio 2019: l'Acquario cerca di allontanarsi dai vincoli, i Pesci si sentono tesi e nervosi, gli altri segni?

Oroscopo 10 gennaio - previsioni della giornata : Gemelli stanchi - ai Bilancia serve relax : Mentre si avvicina un nuovo weekend, metà della seconda settimana di gennaio 2019 ormai è passata. Arrivano le previsioni di giovedì 10 gennaio 2019, con l'astrologia e le novità per tutti e dodici segni zodiacali. Amore, lavoro e salute saranno, come sempre, assoluti protagonisti di questa nuova giornata. Le previsioni zodiacali del 10 gennaio Ariete: in amore il fine settimana in arrivo è molto importante, tra venerdì e domenica è possibile ...

Oroscopo del giorno 11 gennaio : gran venerdì per Scorpione e Sagittario non per Bilancia : L'Oroscopo del giorno 11 gennaio 2019 ha già messo la "marcia veloce" in vista del prossimo venerdì. In primo piano, come sempre, c'è la classifica stelline con le previsioni sull'amore e sul lavoro: vogliosi di dare un valore, positivo o negativo che sia, a questo fine settimana lavorativo? Bene, senza indugiare oltre iniziamo pure a dare qualche notizia in merito ai sei segni analizzati in questo contesto. Come da titolo, la giornata in ...

Oroscopo di domani di Paolo Fox : le previsioni del 10 gennaio : Paolo Fox, Oroscopo di domani: le stelle di giovedì 10 gennaio Immancabile l’Oroscopo dell’astrologo Paolo Fox durante la trasmissione di Rai2 I Fatti Vostri, ma lo è ancora di più l’Oroscopo di domani, 10 gennaio, secondo Paolo Fox e le sue previsioni segno per segno partendo dai primi quattro. ARIETE: è asserragliato da influenze negative che non lo fanno vivere in pace né con se stesso né con gli altri. Se ne dovranno ...

Branko Oroscopo fine settimana : previsioni weekend 12-13 gennaio : oroscopo Branko weekend prossimo: le previsioni del fine settimana (12 e 13 gennaio 2019) Aspettando l’arrivo del secondo weekend del 2019, sveliamo alcune indicazioni generali relative alle previsioni dell’oroscopo di Branko del fine settimana di sabato 12 e domenica 13 gennaio, tratte dall’ultimo libro dell’astrologo, da settimane in vendita in tutte le librerie, dal titolo “Branko 2019 – Calendario ...

Oroscopo dell'amore del 12 gennaio : Sagittario eclettico - Toro 'nel caos' : L'Oroscopo dell'amore di coppia brilla come una stella scintillante nel costellato cielo dei segni zodiacali. Come andrà l'amore e la passione del rapporto a due nella giornata di sabato 12 gennaio? Ciascun protagonista delle previsioni astrologiche sembra affaticato e riversa le sue stanchezze nell'amore, appesantendo la relazione di coppia. Ciò vale per il Toro, il Cancro, i Gemelli e la Vergine. Buone le stelle per l'Ariete, il Sagittario, ...

Oroscopo 12 gennaio : calo fisico per Vergine - malessere per Pesci - Sagittario al 'top' : Un'altra settimana di gennaio sta per concludersi e alcuni segni zodiacali, come Acquario e Capricorno vivranno una fase di recupero. Scopriamo le previsioni degli astri di sabato 12 gennaio per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: siete sottoposti a molto stress, ma in questa giornata potreste avere qualche risposta molto importante. State cercando soluzioni ad alcuni problemi che ancora non riuscite a risolvere. Riflettete bene ...

