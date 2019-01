Ordine degli avvocati | rinviate le elezioni per il rinnovo del Consiglio

Rinnovo del Consiglio dell' Ordine degli avvocati : saltano le elezioni del 17 e 18 gennaio : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da ...

Dalla caverna alla città greca : l’arte di abitare in un seminario organizzato da BCsicilia e dall’ Ordine degli architetti : organizzato da BCsicilia , dall’Ordine degli architetti della Provincia di Palermo e con il patrocinio del Comune di Bagheria, si terrà il seminario dal titolo “ l’arte di abitare ”. Il corso prevede tre lezioni che si svolgeranno a Bagheria presso Villa Cattolica SS.113 dalle ore 15,30 alle ore 19,30. Sono previste inoltre tre visite guidate. Si inizia venerdì 11 gennaio 2019 con la conferenza dal titolo “ D alla caverna al villaggio”, relatore ...

Elezioni Ordine degli avvocati - è scontro sui 'signori del voto' : ... di confermare la sua candidatura; e quella del penalista Mario Papa, in passato presidente nazionale Aiga, che si dice 'meravigliato per il silenzio assordante delle grandi figure del mondo forense ...

Blocco ricostruzione - protesta degli Architetti - l' Ordine giovedì 29 incontra i cittadini : L'Aquila - ricostruzione pubblica e privata bloccata e ritardi per il mancato rinnovo dei responsabili dell'Usrc e dell'Usra: su questi temi l' Ordine degli Architetti della provincia dell'Aquila ha convocato un consiglio aperto per giovedì 29 novembre, alle 10, ai Quattro Cantoni, davanti all'ex sede del Convitto nazionale. Lo fa sapere il presidente Edoardo Compagnone. La manifestazione di protesta , che fa ...

Tunisia : ex presidente Ordine degli avvocati nuovo Ministro dei Diritti umani e dei rapporti con la società civile : Dal 15 ottobre 2016 è entrato a far parte di Machrou Tounes, il partito progressista fondato da Mohsen Marzouk e formato da ex dissidenti di Nidaa Tounes, la formazione politica del fronte laico ...