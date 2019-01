Opzione donna 2019 confermata | requisiti | domanda e novità

Pensioni - Opzione donna : forse proroga in extremis anche per le nate nel 1960 : Al centro del dibattito Pensionistico resta la bozza del decreto Pensioni che sta circolando in questi giorni (soprattutto sui social) e che continua a far parlare tutti, la notizia di maggior interesse oggi per le lavoratrici in attesa di sapere le sorti sulla proroga dell’opzione donna dal 2019, giunge da Il Sole 24 Ore. In un recente articolo si specifica come in extremis potrebbero rientrare nella misura anche le nate nel 1960, e non solo ...

Pensioni - da Opzione donna al pubblico impiego : come cambiano le regole per l’uscita anticipata : Per tutti i lavoratori i requisiti di quota 100 sono pari a 62 anni di età e 38 di contributi. I lavoratori addetti a mansioni gravose possono verificare i requisiti previsti dal Dlgs 67/2011 o dall’Ape Sociale (prorogato fino alla fine del 2019) o, infine, dalla pensione anticipata per lavoratori precoci...

Riforma pensioni 2019 - l'Opzione donna potrebbe aprire anche alle nate nel 1960 : Arrivano nuove indiscrezioni in merito alle pensioni anticipate tramite l'opzione donna ed al possibile allargamento della platea rispetto ai criteri circolati negli scorsi giorni. Secondo gli ultimi riscontri in arrivo dalla stampa specializzata, la platea delle potenziali destinatarie potrebbe infatti allargarsi anche alle nate nell'anno 1960. Si tratta di una modifica che emerge dagli ultimi aggiustamenti finali della bozza del decreto sul ...

Pensioni : su Quota 100 novità in arrivo dal 1° aprile - ok proroga OpzioneDonna : Di due titoli e ventisette articoli è composto il decreto legge che dovrebbe attivare, a partire da aprile, le Pensioni anticipate con Quota 100 (consentendo così di superare la tanto contestata legge Fornero) e il tanto atteso Reddito di cittadinanza, entrambe due delle misure simbolo del governo gialloverde guidato dal premier Giuseppe Conte. Il testo dovrebbe essere discusso oggi (martedì 8 gennaio) in sede di pre-consiglio dei ministri, per ...

Pensioni : quota 100 per 3 anni : Opzione donna e Ape sociale confermate nel 2019 : Con la bozza del decreto che è finalmente al vaglio è possibile riportare alcune informazioni in materia del tema Pensioni. Facciamo riferimento, ad esempio, alla proroga di Opzione donna: questa Opzione per uscire dal mondo del lavoro è stata introdotta dalla Legge Maroni n° 243/04 e sarà prorogata anche per l'anno in corso. Non da meno viene confermata per il 2019 la proroga anche dell'Ape sociale e verrà introdotto il regime sperimentale ...

Opzione donna : nel 2019 nuova possibilità per le nate nel biennio 1958/1959 : Nella bozza del decreto sulle pensioni del governo, ha trovato spazio anche Opzione donna, una misura già conosciuta perché sperimentata con la legge 243/04. Nulla ancora di ufficiale, anche se la bozza del decreto può essere considerata più di un indizio a favore dell’entrata in vigore della misura. La nuova versione di Opzione donna presenta particolarità che la differenziano da quella sperimentata anni fa e che probabilmente la rendono più ...

Pensioni anticipate e LdB2019 : proroga di Opzione donna sarà valida per le nate nel 58-59 : Con l'arrivo della nuova bozza riguardante il decreto di riforma del sistema previdenziale emergono dettagli definitivi anche sull'impostazione della proroga dell'opzione donna. Il pensionamento anticipato sarà infatti contenuto all'interno del "pacchetto Pensioni" con il quale il Governo avvierà la quota 100 e prevede un ripensamento del meccanismo di flessibilità dedicato alle donne. Purtroppo è però già noto che i requisiti saranno differenti ...

Riforma pensioni : nel 2019 non solo quota 100 - conferme su APE - Opzione donna e RITA : Il nuovo anno si apre con la calcolatrice alla mano per i lavoratori che desiderano tentare l'uscita dal lavoro rispetto ai criteri di quiescenza previsti con la Riforma Fornero. Diciamo innanzitutto che capire quale sia la strada migliore non è qualcosa di scontato, motivo per il quale non appena sarà approvato il prossimo decreto legge governativo sul pacchetto di Riforma delle pensioni è praticamente scontato l'affollamento presso gli uffici ...

Pensioni e LdB 2019 - il testo del decreto conferma la Q100 - l'APE e l'Opzione Donna : Arrivano importanti aggiornamenti in merito al testo del decreto con il quale il Governo si appresta a rendere operative la quota 100 e le altre misure inserite nel pacchetto Pensioni approvato con la legge di bilancio 2019. Secondo le ultime indiscrezioni giornalistiche riportate dalla stampa finanziaria, dopo le accese discussioni che si sono sviluppate nelle scorse settimane si arriva finalmente alla conferma e alla proroga di diversi ...

Durigon : 'Proroga retroattiva Opzione donna - bloccheremo l'aspettativa di vita' : Sulle pensioni anticipate il sottosegretario al Ministero del Lavoro Claudio Durigon ha recentemente confermato in un’intervista e in una serie di dichiarazioni rilasciate all’Agenzia stampa Agi che nel Decreto legge su quota 100, in arrivo tra il 10-12 gennaio, vi sarà altresì la proroga retroattiva dal 1° gennaio di Opzione Donna, la proroga dell’ape sociale e lo stop dell’aspettativa di vita per le anticipate e precoci. Pensioni anticipate, ...

Quota 100 : in arrivo il decreto - confermato il prolungamento dell'Ape e Opzione Donna : Si continua a discutere sui decreti che il Governo Conte dovrebbe emanare entro la fine di gennaio riguardanti le misure previdenziali come la Quota 100 e il cosiddetto reddito di cittadinanza. I notevoli ritardi accumulati, infatti, preoccupano l'esecutivo e la maggioranza di lavoratori che si accingono a richiedere il pensionamento anticipato che per i dipendenti del settore privato dovrebbe scattare già ad aprile. Confermate Ape Sociale e ...

Pensioni : conferme sulle anticipate dai 62 anni - sulla proroga Opzione donna e sull'Ape : Dall'esecutivo arrivano nuove conferme in merito al decreto riguardante l'avvio delle Pensioni anticipate tramite la quota 100 e la proroga di opzione donna e dell'Ape sociale. Nella serata di ieri, il sottosegretario Claudio Durigon è stato ospite della trasmissione televisiva "Stasera Italia" di Rete 4, durante la quale ha ribadito e approfondito quanto aveva già espresso nel corso di una precedente intervista rilasciata all'agenzia di stampa ...