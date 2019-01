Olimpiadi 2026 | Cdm | Oneri a carico Comuni e Regioni Lombardia e Veneto

Il governo concede le garanzie per le Olimpiadi 2026 : Roma, 10 gen., askanews, - Con la firma delle garanzie di governo, in materia di sicurezza e controlli antidoping, il dossier per la candidatura di Milano e Cortina all'organizzazione dei Giochi ...

Olimpiadi 2026 – Candidatura Milano-Cortina : c’è la firma del governo : Olimpiadi invernali 2026: c’è la firma del governo per la Candidatura di Milano-Cortina E’ arrivata la firma del governo sulla lettera da inviare al Cio con le garanzie accessorie per la Candidatura di Milano e Cortina all’organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026. “Sono soddisfatto per il via libera del governo alla Candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiadi invernali alle condizioni concordate. Un bel ...

Ok Governo a candidatura Milano-Cortina per Olimpiadi 2026 : Roma, 10 gen., askanews, - Il Consiglio dei Ministri ha autorizzato la sottoscrizione da parte del Governo della lettera di candidatura di Milano-Cortina 2026 per le Olimpiadi 2026. 'Sono soddisfatto ...

Ok Governo a candidatura Milano-Cortina per Olimpiadi 2026 : Un bel segnale: ora vinca il Migliore" , ha commentato il sottosegretario alla Presidenza del consiglio con delega allo sport Giancarlo Giorgetti. 10 gennaio 2019 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Olimpiadi Invernali 2026 - Giovanni Malagò : “Adempimenti formali ok. La riforma non è più una battaglia” : Torna d’attualità l’argomento delle Olimpiadi Invernali 2026. A parlarne è Giovanni Malagò, il numero uno del CONI, che in giornata è stato protagonista di un Consiglio informale. Queste le sue parole riferite dall’ANSA in merito alla candidatura di Milano e Cortina: “Ho ricevuto poco fa un messaggio che mi conferma l’arrivo dai Comuni di Milano e Cortina, ma anche dalle Regioni Lombardia e Veneto, di tutti gli ...

Olimpiadi : Zaia - 'per Giochi 2026 pronti e motivati per questa sfida' : Venezia, 7 gen. (AdnKronos) - “Siamo pronti e motivati per questa sfida. Dobbiamo e vogliamo fare squadra tutti assieme, perché le Olimpiadi invernali del 2026 sono la madre di tutte le battaglie sul fronte dei grandi eventi che vogliamo realizzare”. Con queste parole, commentando l’annuncio del Pre

Olimpiadi 2026 – Candidatura Milano-Cortina : entro l’11 gennaio saranno inviati al Cio alcuni adempimenti formali : Olimpiadi invernali 2026: entro l’11 gennaio saranno inviati al CIO alcuni adempimenti del governo per la Candidatura di Milano e Cortina “Ho sentito ieri il sottosegretario Giancarlo Giorgetti e da qui a venerdì 11 gennaio alcuni adempimenti formali del Governo saranno inviati al Cio per la Candidatura congiunta di Milano e Cortina“. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in merito alla Candidatura di Milano e ...

Olimpiadi 2026 - Sala sugli sci per sponsorizzare Milano : il video dalle piste di Cortina : Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha postato sul suo profilo Instagram un breve video girato sulle piste da sci di Cortina, per sponsorizzare le Olimpiadi invernali 2026 L'articolo Olimpiadi 2026, Sala sugli sci per sponsorizzare Milano: il video dalle piste di Cortina proviene da Il Fatto Quotidiano.

Olimpiadi 2026 – Bach fiducioso e ottimista : “non esiste piano B - chi ospiterà i Giochi lo farà in modo eccellente” : Thomas Bach ottimista e fiducioso in vista delle Olimpiadi invernali 2026: le parole del presidente del CIO “Per il 2026 non esiste un piano B, sono sicuro che chi ospiterà i Giochi lo farà in modo eccellente“. Lo dice il presidente del Cio, Thomas Bach, parlando della corsa ad ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 che vede impegnate Milano-Cortina e Stoccolma. Il numero uno del Comitato olimpico internazionale sottolinea, ...

Olimpiadi Invernali 2026 - l’allarme di Giovanni Malagò : “Sarà dura battere Stoccolma - hanno una lobby fortissima” : E’ corsa a due per l’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali 2026. Milano-Cortina ha ora un unico ostacolo rappresentato dalla capitale svedese Stoccolma dopo che Calgary ha detto “No“ attraverso un referendum cittadino che ha dato esito negativo. E dunque la sfida tra la candidatura nostrana e quella scandinava animerà la scena e se, inizialmente, c’era ottimismo sulla situazione in Svezia non così favorevole ...

Olimpiadi Invernali 2026 - l’allarme di Giovanni Malagò : “Sarà dura battere Stoccolma - hanno una lobby fortissima” : E’ corsa a due per l’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali 2026. Milano-Cortina ha ora un unico ostacolo rappresentato dalla capitale svedese Stoccolma dopo che Calgary ha detto “No“ attraverso un referendum cittadino che ha dato esito negativo. E dunque la sfida tra la candidatura nostrana e quella scandinava animerà la scena e se, inizialmente, c’era ottimismo sulla situazione in Svezia non così favorevole ...

SPILLO/ Se la Difesa tappa i buchi delle strade di Roma agli alpini affideranno le Olimpiadi invernali 2026? : Il tentato blitz di M5s sull'intervento del Genio militare nell'emergenza-strade di Roma ha avuto vita brevissima. Ma significativa e da meditare.

Olimpiadi Invernali 2026 - Bolzano e l’Alto Adige potrebbero ospitare alcune gare. Ipotesi Anterselva per il biathlon : Anche la Provincia Autonoma di Bolzano potrebbe entrare a far parte delle località che ospiteranno le Olimpiadi Invernali del 2026 in caso di assegnazione all’Italia: secondo quanto riferito dall’ANSA il presidente della Giunta provinciale Arno Kompatscher ha ricevuto il mandato di siglare un accordo con il Veneto e la Provincia Autonoma di Trento. Così l’Alto Adige candida Anterselva, già sede di gare di Coppa del Mondo e nel ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Giuseppe Sala : “Il Governo c’è - Giorgetti un riferimento. Dobbiamo fornire garanzie” : Milano e Cortina d’Ampezzo sono in pole position per organizzare le Olimpiadi Invernali 2026, la candidatura italiana sembra essere la grande favorita della vigilia e dovrebbe partire con un piede avanti nel confronto con Stoccolma, capitale della Svezia che ha degli evidenti problemi politici. L’Italia sogna di poter ospitare la rassegna a cinque cerchi riservata agli sport della neve e del ghiaccio a venti anni di distanza ...