Oggi comincia il secondo mandato di Maduro in Venezuela

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Dopo le elezioni di maggio ed un attentato alla sua persona ad agosto,con il giuramento previsto al Tribunal Supremo de Justicia ildi Nicoláscome presidente del. La sua rielezione è seguita da numerose polemiche, quali ad esempio il riconoscimento delle elezioni stesse come un imbroglio da parte dell'UE, degli USA e del Grupo de Lima.Alla cerimonia parteciperanno infatti solo i presidenti di paesi alleati come quelli di Bolivia, Cuba, El Salvador, Nicaragua e delegati di Cina, Russia e Turchia oltre a rappresentanti del Messico pur appartenente al Grupo de Lima. Le critiche mosse da parte degli assenti al neo eletto presidente sono di aver guidato il paese con politiche scorrette ed antidemocratiche in quello che è uno dei periodi più difficili per l'economia del paese. Ai cittadini vengono spesso a mancare i beni di prima necessità ...