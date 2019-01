Nuove detrazioni nel 730 del 2019 | dai bonus allo sconto bus-treni | tutte le novità

Figli a carico 2019 : Nuove soglie di reddito per le detrazioni. Calcolo e novità : novità in arrivo in tema di detrazioni fiscali per Figli a carico 2019. I Figli si sa, sono una gioia, ma anche una spesa non indifferente: spese dal medico, per la scuola, pannolini, visite, tasse scolastiche e universitarie. Essere genitori è un grande impegno, non solo da punto di vista fisico e mentale, ma anche sotto il profilo economico. Ecco perché lo Stato consente ai genitori di portare in detrazione alcune spese sostenute per i propri ...