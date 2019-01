Nuova Mazda3 | con i motori benzina arriva il primo ibrido Mazda

Nuova Mazda3 : debutta in Italia il primo ibrido della Casa giapponese [FOTO e PREZZO] : Mazda ha svelato i prezzi ufficiali delle versioni della Nuova media giapponese equipaggiate con il motore SKYACTIV-G 2.0L M HYBRID Mazda, a poche settimane dalla presentazione della Nuova compatta Mazda3, integra il listino comunicando anche i prezzi della motorizzazione 2.0L benzina M Hybrid da 122CV. Il motore SKYACTIV-G 2.0L M HYBRID (dove la “M” sta ad indicare un progetto originale di Mazda a significare l’unicità e la ...

Nuova Mazda3 : prevendite : Mazda Motor Italia dà il via alla prevendita della Nuova Mazda3, presentata a Los Angeles, riservando ai primi clienti il Celebration Pack, un pacchetto esclusivo di servizi incluso nel prezzo dell'auto, per celebrare coloro che guideranno per primi il nuovo modello che rappresenta per la Casa giapponese l'inizio di una Nuova era. Completamente ridisegnata, la

Nuova Mazda3 - la première milanese : Nuova Mazda3Nuova Mazda3Nuova Mazda3Nuova Mazda3Nuova Mazda3Nuova Mazda3Ha scelto i Navigli di Milano la Nuova Mazda3 per sbarcare in Italia. Si è tenuto, infatti, al Tenoha, lo spazio polifunzionale dall’anima giapponese, l’anteprima europea della hatchback della Casa giapponese, che sarà disponibile in concessionaria a marzo. La Nuova Mazda3 è il primo modello di serie a incarnare l’evoluzione della filosofia stilistica Kodo e a presentare ...

Mazda avvia la prevendita della Nuova Mazda3 : Presentata all'ultimo Salone di Los Angeles, sarà disponibile nelle versioni 2.0L benzina SKYACTIV-G M HYBRID da 122 CV e 1...

Nuova Mazda3 : svelati prezzi e info ufficiali per l’Italia [FOTO] : La Nuova Mazda3 è dotata della Nuova tecnologia SKYACTIV VEHICLE ARCHITECTURE e dei moderni sistemi di assistenza alla guida i-ACTIVSENSE Mazda Motor Italia dà il via alla prevendita della Nuova Mazda3, recentemente presentata al Salone di Los Angeles, riservando ai primi clienti il Celebration Pack, un pacchetto esclusivo di servizi incluso nel prezzo dell’auto, per celebrare coloro che guideranno per primi il nuovo modello che ...

Nuova Mazda3 : La Nuova Mazda3 ha fatto il suo debutto mondiale al Los Angeles Auto Show. Il modello, completamente riprogettato, sarà commercializzato su tutti i mercati mondiali a inizio 2019. Nonostante condividano il nome di Mazda3, i modelli hatchback e berlina (quest'ultimo non disponibile per il mercato italiano) hanno personalità distinte – la linea della hatchback è dinamica,

Mazda presenta la Nuova Mazda3 al Los Angeles Auto Show : Debutto mondiale al salone californiano. Il modello, completamente riprogettato, verrà commercializzato su tutti i mercati...

Nuova Mazda3 : si apre una nuova era per la Casa di Hiroshima : L’inedita generazione della Mazda3 svelata a Los Angeles regala una nuova concezione di stile e contenuti tecnologici La nuova Mazda3 adotta un linguaggio stilistico KODO più maturo, che racchiude l’essenza dell’estetica giapponese. Mentre la linea nel suo complesso si presenta semplice e di forma unica, lievi ondulazioni conferiscono vitalità al design attraverso i movimenti della luce e i riflessi che si propagano sulla superficie del ...

Mazda3 - La Nuova generazione avvistata su strada : A pochi giorni dal debutto della nuova generazione della Mazda3, fissato per il prossimo Salone di Los Angeles, la due volumi giapponese è stata avvistata su strada mentre era impegnata nella fase finale dei collaudi. Il prototipo, dotato dell'estetica definitiva, è totalmente ricoperto da pellicole di camuffatura ma, nonostante questo, le proporzioni della vettura sono già ben visibili.Look da concept. La quarta generazione della compatta ...