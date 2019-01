Non siamo solo un' isola | siamo parte di qualcosa di grande

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni : “Sul tema migranti siamo alla farsa. Non si risolve il problema evitando lo sbarco di 40-50 persone. Il Paese è confuso” : La conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2019 del Festival di Sanremo è diventata anche un’occasione per entrare nel dibattito sull’attualità politica. E il “dittatore artistico” Claudio Baglioni (così era stato ribattezzato nel corso della scorsa edizione), non si è sottratto alle domande sul tema migranti: “Se non fosse drammatica la situazione di oggi, ci sarebbe da ridere. Ci sono milioni di ...

Sul quotidiano 'Evening Standard' appello pro Ue 'Non siamo un isola' : La banca Hsbc ha comprato le quattro pagine di sovracopertina del quotidiano Evening Standard di oggi per diffondere un messaggio europeista ed aperto al mondo. Evidentemente contro la Brexit.

Carige - rivolta della base contro M5S : 'Non siamo scemi - basta superc...' : Sei una delusione politica, siete peggio dei predecessori, fate le stesse cose e cambiate nome'. 'La cosa vergognosa - è il commento postato da Francesco sotto a un altro post - è la vostra pretesa ...

Manifesti sui contenitori dei rifiuti a Pordenone : 'Non siamo a Napoli'. È bufera : Ancora un episodio in cui Napoli viene identificata con i rifiuti e i comportamenti incivili. Questa volta la denuncia social arriva da Pordenone, attraverso il profilo Facebook di Fabio Pacetta, un ...

Migranti - Sea watch : “Siamo allo stremo. Spiegate a queste persone perché Non possono sbarcare in Europa” : “Siamo al 18mo giorno in mare, queste persone non ce la fanno più. A bordo c’è grande frustrazione, siamo allo stremo. Fate sbarcare queste persone”. E’ l’appello di Giorgia Linardi, portavoce di ‘Sea watch’ che aggiorna sulla situazione dei Migranti a bordo e su quella dei 17 che si trovano sulla ‘Sea Eye’, ancora in attesa di un porto sicuro dove sbarcare. “Alcuni di loro rifiutano di mangiare. Ci ...

Deepfakes - quando Non possiamo più credere neanche ai nostri occhi : La manipolazione digitale del video consente di stravolgere la realtà e dare vita a cose mai successe. E dagli scandali montati ad arte alla disinformazione politica, arriva una nuova stagione pilotata con le intelligenze artificiali

Barbara Paombelli demolisce il Pd : "Perché Non possiamo accogliere tutti gli immigrati" : Barbara Palombelli si tira fuori dal coro del politicamente corretto sui migranti e l'accoglienza a tutti i costi, spiazzando a Circo massimo su Radio Capital chi si aspettava che lady Rutelli attaccasse le politiche di Matteo Salvini: "Non ho visto un'attenzione da parte dei giornalisti, e anche mi

Santa Monica : Non possiamo competere con Ubisoft e Rockstar in Open World : Con l’ultimo capitolo della saga God of War, abbiamo avuto la possibilità di esplorare un mondo decisamente più grande rispetto quelli ai quali siamo stati abituati, ma non è ancora da considerarsi un Open World. Cory Barlog in una recente intervista ha dichiarato che Santa Monica non può competere con Ubisoft e Rockstar. Ubisoft e Rockstar: Il primato negli Open World Cory Barlog afferma: God of War ...

Il Movimento 5 Stelle chiede scusa ai gilet arancioni : "Ci abbiamo provato - scusate se Non siamo riusciti" : Il Movimento 5 Stelle chiede perdono ai gilet arancioni. "Ci abbiamo provato in tutti i modi ad introdurre la deroga per le gelate, ma è stata stralciata dalla legge di bilancio. Chiediamo scusa per non esserci riusciti". Giuseppe L'Abbate e Gianpaolo Cassese, parlamentari del Movimento 5 Stelle, rispondono così alle proteste di agricoltori e olivicoltori pugliesi, che in migliaia sono scesi in piazza Prefettura a Bari per chiedere ...

Luigi Di Maio annuncia l'appoggio ai gilet gialli : 'Non mollate - siamo con voi. Vi diamo anche Rousseau' : ' gilet gialli , non mollate!'. A sguainare le spade è Luigi Di Maio che, forse in vista delle elezioni europee e per ottenere più consensi, sostiene il movimento francese di protesta e, dal Blog ...

Come difendersi dalle persone negative di cui Non possiamo liberarci : Agire al contrario Le persone negative parlano di quanto è brutto il mondo perché riescono a vedere solo quella parte. Se avete relazioni a voi care che sentite di poter perdere a causa della visione ...