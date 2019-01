No vax | Grillo tradisce M5S e firma il patto pro scienza di Burioni

Grillo e Renzi firmano insieme il patto per la scienza - l'ira dei no-vax : "Mai più 5 Stelle" : A compiere il "miracolo" il virologo Roberto Burioni. Tra i punti del documento la lotta agli anti-vaccinisti e alla...

I No vax insultano Beppe Grillo dopo la firma del Patto per la Scienza : "Che vergogna", "Imbarazzanti", "Vi ho votato, traditori!". Sono alcuni dei commenti al post con cui Beppe Grillo annuncia di aver sottoscritto il Patto Trasversale per la Scienza, promosso dal virologo Roberto Burioni. I No Vax non perdonano al fondatore del Movimento 5 stelle quello che considerano un voltafaccia, un tradimento per l'appunto. Non mancano gli insulti a Burioni, definito da un utente "l'artefice del più bieco e vile ...

Vaccini - no alla pseudoscienza. Grillo firma con Renzi il patto pro-vax di Burioni. E su social scatta la rivolta : Come Nicoletta che scrive nei commenti: 'Questo è puro tradimento mai più il mio voto dopo questo voltafaccia sì a gli scienziati scienziati ma quelli giusti e che amano la scienza e l'umanità questi ...

Scienza : Grillo e Renzi firmano patto pro-vax di Burioni : "Oggi è successa una cosa molto importante: Beppe Grillo e Matteo Renzi hanno sottoscritto (insieme a molti altri), un patto a difesa della Scienza. Perchè ci si può dividere su tutto, ma una base comune deve esserci. La Scienza deve fare parte di questa base". Lo scrive Roberto Burioni sul sito Medicalfacts e su Facebook. "Perchè non ascoltare la Scienza - ha aggiunto - significa ...

