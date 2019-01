No alla Torino-Lione | si ai consumi di benzina che portano tasse allo Stato | ecco

Joe Hart - caduta libera dell'ex Torino : dalla Nazionale allo spettro Serie B in cinque anni : Solo 4 clean sheet in stagione, 41 reti sul groppone e una caduta libera senza fine . Non conosce sosta il calvario di Joe Hart , 31enne portiere inglese dal curriculum invidiabile: 6 trofei in ...

“Il no alla Torino-Lione si avvicina”. Ma è giallo sull’analisi costi-benefici : «È stata consegnata al governo l’analisi costi-benefici sulla Tav Torino-Lione». Lo annuncia il professor Marco Ponti, che ha guidato il comitato tecnico incaricato di redigere il documento. Ora è nelle mani del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Il mistero avvolge i contenuti del rapporto, che Toninelli non intende divulgare prima di ...

"Il no alla Torino-Lione si avvicina". Ma è giallo sull'analisi costi-benefici : E citano ad esempio il sottosegretario all'Economia Laura Castelli, un tempo movimentista: 'Non l'abbiamo più vista alle nostre manifestazioni'. E secondo qualcuno sarebbero 'mesi che non risponde ...

Tav Torino-Lione - il giallo dell'analisi costi-benefici. Ponti : "Ora tocca alla politica" : Lo scontro dialettico e politico sull'analisi costi/benefici è stato alimentato da quella che alcuni hanno considerato una fuga in avanti di Ponti, esperto di Economia e Pianificazione dei Trasporti, ...

Torino - sorpresa al Filadelfia : Cairo in visita alla squadra : Ha voluto esserci. A pochi giorni dalla sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma domenica e valida per gli Ottavi di finale. Questo pomeriggio, il presidente del Torino Urbano Cairo ha ...

Torino - i combattenti contro l’Isis : “Procura ha chiesto misure cautelari - ma noi dalla parte giusta. Esigiamo rispetto” : Quattro di loro hanno combattuto in Siria contro l’Isis (uno era in Rojava come volontario e giornalista) ma per loro la Procura di Torino, con la motivazione della “pericolosità sociale” a causa dell’abilità “in materia d’armi” acquisita in Medio Oriente, ha chiesto la sorveglianza speciale e il divieto di dimora nel capoluogo piemontese. È quanto accaduto a cinque persone dell’area antagonista che negli ...

Torino - protesta dei pensionati davanti alla Prefettura : pensionati in piazza contro i tagli voluti dal governo. A Torino Cgil, Cisl e Uil davanti alla Prefettura per chiedere di non bloccare la rivalutazione delle pensioni. 'Il governo ha disatteso un ...

Teatro LA BallaTA DI JOHNNY E GILL in prima nazionale Teatro Gobetti di Torino 8 - 20 gennaio 2019 - : 011 5169555 - Numero verde 800235333 - info@TeatrostabileTorino.it Teatro: Gobetti - Via Rossini 8, Torino Orari degli spettacoli: martedì, giovedì e sabato, ore 19.30; mercoledì e venerdì, ore 20.45;...

Basket – Coach Brown dice addio alla Fiat Torino : risoluzione consensuale : risoluzione consensuale tra Coach Brown e Fiat Torino. Guida tecnica affidata a Paolo Galbiati coadiuvato da Stefano Comazzi. Separazione consensuale tra il Coach Larry Brown e la Fiat Torino. Dopo aver analizzato la situazione della squadra, si legge in una nota, le parti, nell’interesse di entrambe, hanno deciso di comune accordo, di interrompere la collaborazione.La squadra è stata affidata alla guida tecnica di Paolo Galbiati ...

Serie A - Torino-Empoli 3-0 : i granata dominano e tornano alla vittoria : Dopo due pareggi e una sconfitta, torna alla vittoria il Torino, che in casa supera 3-0 un Empoli ben poco pericoloso. Mazzarri sceglie il 3-4-3 e avanti schiera Iago Falque e Zaza ai lati di Belotti, ...

Torino - poliziotti circondati da 50 rom durante controllo a 17enne. Sindacati : “È l’ennesimo campanello d’allarme” : Una pattuglia della polizia impegnata nel controllo di un 17enne è stata accerchiata da una cinquantina di residenti in un campo nomadi e uno degli agenti, per allontanare la folla, ha sparato un colpo di pistola in aria. È successo a Torino nella zona di strada dell’Aeroporto. Il giovane era a bordo di un’auto, insieme a due ragazze (di 17 e 11 anni), che era stata notata in zona Madonna di Campagna procedere a fari spenti e a velocità ...

Torino - auto contro un muro : Alice muore a 24 anni. L’amica alla guida aveva assunto cocaina : Incidente stradale a Val di Torre la notte di Natale: Alice Tesio, 24 anni, è morta dopo che l'auto a bordo della quale viaggiava si è schiantata contro il muro di una scuola, poi è finita contro un palo della luce e si è ribaltata. alla guida c'era una sua amica, che è stata arrestata con l'accusa di omicidio stradale: è risultata positiva alla cocaina.Continua a leggere

Serie A - Top & Flop fino alla 17esima giornata : Piatek sempre più ‘pistolero’ e Quagliarella eterno - errori di mercato in casa Torino e Milan : Si avvicina la fine dell’anno ed è il momento dei primi bilanci sul campionato di Serie A, in attesa della 18^ giornata del massimo torneo italiano che si preannuncia scoppiettante. La Juventus sta dominando in lungo ed in largo, i bianconeri hanno sempre vinto mentre solo il Genoa è riuscito a strappare un risultato positivo. L’unica squadra in grado di tenere il passo dei bianconeri è sicuramente il Napoli, stagione ...

Diretta Torino Pistoia/ Risultato live 0-0 - info streaming : palla a due! - Serie A1 basket - : Diretta Torino Pistoia, streaming video e tv: incrocio delicato al PalaVela, dove Fiat e Oriora cercano di abbandonare l'ultimo posto in classifica.