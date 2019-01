New York | amplia il rialzo International Paper

New York : nella bufera Movado : A picco la big statunitense degli orologi di lusso , che presenta un pessimo -4%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Movado evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

New York : perdite consistenti per Tiffany : Affonda sul mercato la gioielleria americana , che soffre con un calo del 2,92%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Tiffany ...

New York : in acquisto Packaging Corporation Of America : Rialzo per Packaging Corporation Of America , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,01%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Packaging ...

I 52 posti da visitare nel 2019 per il «New York Times» : ci sono anche Puglia e Golfo Paradiso : Il 2019 è appena incominciato, le feste in famiglia sono un ricordo ancora vivo e magari anche quel tanto agognato viaggetto organizzato in occasione del Capodanno. Ma ciò non vuol dire che la valigia debba per forza essere riposta nello sgabuzzino in attesa dell2019;estate, perché si sa, ogni occasione è buona per prendere il primo aereo e partire. Già, ma per andare dove? A consigliare una ricca collezione di ...

New York : sviluppi positivi per General Electric : Grande giornata per la multinazionale statunitense attiva nei settori della tecnologia e dei servizi , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,53%. Su base settimanale, il trend del titolo è più ...

PVH - quotazioni in picchiata a New York : Si muove in profondo rosso l' azienda tessile americana proprietaria dei marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,36% sui valori precedenti. ...

New York : in rally Digital Realty Trust : Ottima performance per Digital Realty Trust , che scambia in rialzo del 2,66%. Lo scenario su base settimanale di Digital Realty Trust rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa ...

Tra i 52 luoghi da visitare nel 2019 (secondo il New York Times) ce ne sono 2 italiani : Puntuale come ogni anno, il New York Times ha pubblicato la lista dei 52 posti da vedere nel 2019. E anche quest'anno c'è un po' di Italia nel listone pubblicato dal quotidiano newyorchese. Quest'anno sono due i luoghi da visitare in Italia: La Puglia e Golfo Paradiso, rispettivamente al 18esimo e 25esimo posto. L'anno scorso ci era andata un po' meglio, con la presenza della Basilicata (terza), l'Emilia Romagna e il Sud Tirolo (40esima e ...

New York : preme sull'acceleratore Constellation Brands : Brilla Constellation Brands , che passa di mano con un aumento del 5,67%. L'andamento di Constellation Brands nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che ...

New York : si muove a passi da gigante Pacific Gas & Electric : Seduta decisamente positiva per Pacific Gas & Electric , che tratta in rialzo del 7,18%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di ...

New York : i venditori si accaniscono su Abercrombie & Fitch : Aggressivo ribasso per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che passa di mano in perdita del 9,81%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World ...

Vendesi Chrysler Building - icona di New York : Cercasi acquirenti per il Chrysler Building. L'edificio icona di New York, protagonista nei suoi 90 anni di vita di innumerevoli film e uno dei simboli della cultura pop, è in vendita: i suoi proprietari - Mudabala, il fondo di investimento di Abu Dhabi, e la società di real estate Tishman Speyer - hanno assunto CBRE Group per curare l'operazione, il cui valore è tutto da definire.Mudabala ha pagato 800 milioni di dollari ...

Usa - in vendita il Chrysler Building : è una delle icone di New York - : Lo riporta il Wall Street Journal: era stato acquistato nel 2008 dall'Abu Dhabi Investment Council per 800 milioni di dollari, poco prima della crisi finanziaria