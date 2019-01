Neve | scuole chiuse per allerta meteo venerdì 11 gennaio | l’elenco regione per regione

Meteo - weekend di Neve e freddo al Centro-Sud. Scuole chiuse in Calabria - Basilicata e Sardegna : ROMA - Un altro weekend di freddo, neve e venti di burrasca su tutto il centrosud con un'allerta Meteo che riguarda soprattutto Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Un'irruzione di aria ...

Maltempo e Neve in Molise : scuole chiuse a Capracotta : In considerazione del peggioramento della situazione meteo e per le conseguenti difficoltà, in via precauzionale, oggi le scuole di ogni ordine e grado del Plesso scolastico di Capracotta resteranno chiuse: lo ha reso noto il sindaco Candido Paglione. L'articolo Maltempo e neve in Molise: scuole chiuse a Capracotta sembra essere il primo su Meteo Web.

Centro/Sud nella morsa di freddo e Neve - scuole chiuse e disagi : Calabria sommersa - imbiancata anche Cosenza. Emergenza nelle zone terremotate del Centro Italia [FOTO e VIDEO] : 1/22 ...

Maltempo - Neve e ghiaccio in Sardegna : scuole chiuse e disagi - rintracciato escursionista disperso : Sardegna imbiancata: nelle località di montagna del Nuorese sta nevicando e le temperature sono scese fino a -5°C. Fiocchi di neve si registrano anche sotto i 500 metri e a Nuoro. Questa mattina le strade sono state ricoperte da lastre di ghiaccio e di conseguenza alcuni sindaci hanno deciso di tenere le scuole chiuse: niente lezioni quindi a Desulo, Fonni, Ollolai, Tonara e Gadoni, nell’alta Gallura, a Bortigiadas, Tempio Pausania e ...

Scuole chiuse per Neve oggi giovedì 10 gennaio : l’elenco aggiornato delle regioni : Dove sono chiuse le Scuole oggi, giovedì 10 gennaio, per allerta neve? Molti sindaci hanno dato comunicazione solo questa mattina, a causa della neve caduta abbondante nelle ultime ore soprattutto sulle regioni centro-meridionali, tra cui Basilicata, Abruzzo, Campania e Calabria.Continua a leggere

Neve in Sardegna - scuole chiuse : ANSA, - NUORO, 10 GEN - La Sardegna dell'interno si è svegliata imbiancata: nei paesi di montagna del Nuorese continua nevicare e le temperature sono scese a picco fino a -5. Qualche fiocco di Neve è ...

Maltempo Foggia : scuole chiuse per Neve a Monte Sant’Angelo : A causa della neve oggi le scuole sono chiuse a Monte Sant’Angelo (Foggia): lo ha reso noto il sindaco Pierpaolo D’Arienzo, spiegando che a “causa dei consistenti apporti di neve al suolo delle scorse ore e dell’impossibilita’ di garantire il servizio di trasporto scolastico, ho firmato l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio“. L'articolo Maltempo Foggia: scuole ...

Maltempo Campania : Neve nel Salernitano - scuole chiuse in diversi Comuni : Nevica a bassa quota nel Salernitano, nell’area meridionale della provincia campana e nel Vallo di Diano: le scuole oggi sono chiuse in diversi Comuni. Niente lezioni a Petina, dove l’amministrazione comunale invita i cittadini “a non uscire automuniti se non in casi urgenti“. A Sicignano degli Alburni sono chiuse tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado. A Sala Consilina, “a causa della neve caduta questa ...

Maltempo Basilicata : Neve nel Potentino - scuole chiuse in molti Comuni : Intesa nevicata dalla notte nel Potentino: a causa del Maltempo e in considerazione dell’allerta meteo, oggi le scuole resteranno chiuse nel capoluogo e in molti altri Comuni della provincia. E’ in vigore, dalla serata di ieri, sulle strade provinciali e statali, il divieto di circolazione per i mezzi pesanti. L'articolo Maltempo Basilicata: neve nel Potentino, scuole chiuse in molti Comuni sembra essere il primo su Meteo Web.

Neve a Cosenza e Rende : oggi scuole chiuse : A seguito dell’abbondante Neve scesa nella notte oggi, giovedì 10 gennaio, scuole di ogni ordine e grado chiuse a Cosenza.

Neve e gelo nei Balcani : disagi nei trasporti - scuole chiuse : Europa alle prese con una importante tempesta di Neve che sta seminando morte ed enormi disagi: abbondanti nevicate hanno interessato anche la costa dalmata croata e il vicino Montenegro, creando forti disagi nei trasporti e nei servizi pubblici. L’aeroporto di Podgorica è stato chiuso al traffico aereo. La Neve ha ricoperto anche alcune delle isole della Dalmazia, dove numerose scuole sono rimaste chiuse. Neve e freddo anche in Bulgaria, ...