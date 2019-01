Neve a Cosenza | sospesa raccolta rifiuti

Neve a Cosenza e Rende : oggi scuole chiuse : A seguito dell’abbondante Neve scesa nella notte oggi, giovedì 10 gennaio, scuole di ogni ordine e grado chiuse a Cosenza.

Cosenza si risveglia con la Neve : in azione i mezzi spazzaNeve e spargisale : Risveglio imbiancato a Cosenza e Rende. L’ondata di freddo artico ha portato la neve sul cosentino. In azione i mezzi

Freddo polare in tutt’Italia - nevicate residue al Sud : Cosenza piomba a -7 - 3°C - tanta Neve in Sicilia - Appennino seppellito [FOTO e DATI] : L’ondata di Freddo polare continua a far battere i denti a tutto il Centro/Sud Italia. Fa Freddo anche al Nord, con picchi di -7°C in pianura Padana e gelate diffuse, ma sono molto più significative le minime raggiunte stamattina nelle Regioni meridionali e soprattutto in Calabria e Sicilia, in modo particolare nelle aree delle due Regioni in cui non ci sono state nuvole quindi s’è verificato il fenomeno dell’inversione termica ...

Freddo polare in tutt’Italia - nevicate residue al Sud : Cosenza piomba a -7 - 3°C - tanta Neve in Sicilia - Appennino seppellito [FOTO e DATI] : L’ondata di Freddo polare continua a far battere i denti a tutto il Centro/Sud Italia. Fa Freddo anche al Nord, con picchi di -7°C in pianura Padana e gelate diffuse, ma sono molto più significative le minime raggiunte stamattina nelle Regioni meridionali e soprattutto in Calabria e Sicilia, in modo particolare nelle aree delle due Regioni in cui non ci sono state nuvole quindi s’è verificato il fenomeno dell’inversione termica ...

Serie B : tris del Carpi - tra Cosenza e BeNevento finisce 0-0 : Nella 16.a giornata di Serie B il Carpi abbandona l'ultimo posto grazie a Pasciuti, 45',, Sabbione, 59', e Vano, 81',: 3-2 alla Salernitana, cui non bastano Casasola, 86', e Rosina, 89',. Termina a ...

Cosenza BeNevento 0-0. Braglia allunga sulla zona playout - Bucchi sale al sesto posto : Cosenza-Benevento 0-0 Cosenza, 4-4-2, : Perina; Idda, Dermaku, Legittimo, Corsi; Mungo, 81' Garritano,, Palmiero, Bruccini, D'Orazio, 78' Baez,; Baclet, 67' Maniero,, Tutino. All. Braglia Benevento, 3-...

Cosenza BeNevento 0-0 LIVE : risultato in diretta. Palo di Buonaiuto : Cosenza-Benevento 0-0 LIVE Cosenza, 4-4-2, : Perina; Idda, Dermaku, Legittimo, Corsi; Mungo, Palmiero, Bruccini, D'Orazio, 78' Baez,; Baclet, 67' Maniero,, Tutino. All. Braglia Benevento, 3-5-2, : ...

Cosenza BeNevento LIVE : formazioni ufficiali e risultato in diretta : Le formazioni ufficiali Cosenza, 4-4-2, : Perina; Idda, Dermaku, Legittimo, Corsi; Mungo, Palmiero, Bruccini, D'Orazio; Baclet, Tutino. All. Braglia Benevento, 4-4-2, : Montipò; Letizia, Antei, ...

Cosenza-BeNevento posticipata : ecco la data del recupero : Cosenza-Benevento posticipata – E’ in corso la giornata valida per il campionato di Serie B, un turno molto importante e che ha regalato già emozioni. Non si è disputata la partita tra Cosenza e Benevento, il match è stato rinviato a causa dell‘abbondante pioggia che si è abbattuta nelle città nelle ultime ore, il terreno non permetteva di scendere in campo. Nelle ultime ore è stata decisa la data del recupero: domenica ...

Serie B : Cosenza-BeNevento rinviata : ANSA, - COSENZA, 15 DIC - É stata rinviata per impraticabilità del campo a causa delle precipitazioni abbondanti l'incontro di calcio tra Cosenza e Benevento, valido per il campionato di Serie B. L'...

Serie B - Cosenza-BeNevento rinviata per impraticabilità del campo : COSENZA - rinviata la gara del San Vito-Marulla tra Cosenza e Benevento, in programma oggi. La pioggia abbondante, caduta su Cosenza da ieri seri alle 22 circa, ha reso impreticabile il terreno di ...

Serie B - rinviata Cosenza-BeNevento : ecco il motivo : Non si giocherà Cosenza-Benevento, match di Serie B in programma alle 18. L’abbondante pioggia abbattutasi oggi sulla città calabrese ha messo a dura prova il terreno di gioco, che non permette il rimbalzo regolare del pallone. Nel sopralluogo effettuato dall’arbitro e dai due capitani si è accertata l’impossibilità di disputare il match, che con ogni probabilità verrà rinviato a gennaio. La partita tra @CosenzaOfficial ...

Cosenza BeNevento LIVE - formazioni ufficiali e risultato in diretta : LE formazioni ufficiali Cosenza , 4-3-1-2, : Perina; Corsi, Dermaku, Idda, Legittimo; Bruccini, Palmiero, Mungo; Baclet, Tutino, D'Orazio. All: Braglia Benevento , 4-4-2, : Montipò; Letizia, Antei, ...

Serie B - Cosenza-BeNevento : le formazioni ufficiali : Continua con Cosenza-Benevento il pomeriggio del campionato cadetto. Alle 18, è la volta del match tra i campani e gli uomini di Braglia. Il tecnico dei calabresi opta per il 4-3-1-2, con Baclet a supportare il tandem offensivo Tutino-D’Orazio. 4-4-2, invece, per mister Bucchi. Nel quartetto difensivo, agiscono Letizia, Antei, Billong e Di Chiara. Davanti, la coppia formata da Coda e Asencio. Cosenza (4-3-1-2): Perina; Corsi, ...