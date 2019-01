Nella trasmissione della Rai sui nuovi eroi il ruolo del trombettista Fresu

galluraoggi

: RT @marinellafly12: @assataram @dukana2 @IaconaRiccardo @Presa_Diretta @luigidimaio LA PROSSIMA VOLTA IACONA SPERO SIA PIÙ PRUDENTE IN TRAS… - assataram : RT @marinellafly12: @assataram @dukana2 @IaconaRiccardo @Presa_Diretta @luigidimaio LA PROSSIMA VOLTA IACONA SPERO SIA PIÙ PRUDENTE IN TRAS… - beatricescutari : RT @LAVonlus: Auguri #adrianocelentano. Quanti riuscirebbero a trasmettere in TV immagini di vivisezione, maltrattamento animali, caccia? #… - putecaspaccanap : Domani alle ore 20:30 saranno ospiti nella trasmissione kiro'gioielli in TV... -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Il nuovo programma in onda su Rai3.è il nuovo format originale firmato Stand by me in onda su Rai3 dal 7 gennaio, dal lunedì al venerdì in access prime time dalle 20 e 25. La prima puntata,...