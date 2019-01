Nba risultati | Antetokounmpo batte Harden | Belinelli e gli Spurs sconfitti

Risultati Nba – Antetokounmpo batte Harden - bene Celtics e Lakers : Sixers ko a Washington : I Bucks espugnano il Toyota Center e si aggiudicano il big match contro i Rockets, i Celtics batto i Pacers mentre i Lakers hanno la meglio sui Pistons anche senza LeBron: i Risultati NBA della notte Notte NBA che regala grande spettacolo e verdetti davvero interessanti. I primi a scendere in campo sono i Boston Celtics che superano nettamente gli Indiana Pacers. Per la franchigia del Massachusetts si mettono il luce Marcus Morris e Jaylen ...

Nba 2019 - i risultati della notte (9 gennaio) : Clippers e Warriors vincono ancora - successi anche per Denver e Toronto : Poche sorprese nelle otto partite in programma in questa notte NBA. Il risultato più inatteso è la sconfitta di Oklahoma City contro Minnesota, mentre per Los Angeles Clippers e Golden State Warriors arrivano due comode vittorie, rispettivamente contro Charlotte e New York. successi anche per Denver, che supera Miami e mantiene la testa ad Ovest, e per Toronto, in casa contro Atlanta. Affermazioni importanti in chiave lotta playoff ad Est per ...

Risultati Nba – Bene Timberwolves e Warriors : Andrew Wiggins e Klay Thompson da paura! : I Risultati NBA maturati nella notte italiana danno ragione a Sixers, Golden State e Clippers Nella notte italiana otto sono stati i match del regoular season NBA giocati. Tra questi da sottolineare la vittoria dei Sixers su Washington. Alla 27° trionfo di stagione, la squadra di Philadelphia vince in casa grazie ai canestri dei suoi pezzi da novanta: Bene Jimmy Butler (20 punti), in doppia doppia Joel Embiid (10 rimbalzi, 20 punti), ...

Nba risultati : Popovich storico e Spurs in fuga - Harden ferma i Nuggets : Gregg Popovich continua la sua corsa nel mito, agganciando Jerry Sloan al terzo posto dei coach più vincenti della storia Nba. Il successo numero 1221 il guru di San Antonio lo ottiene a Detroit, dove ...

Nba - i risultati della notte : i Lakers tornano a vincere - bene Bucks e Celtics : Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers 97-107 Coach Walton aveva chiesto più passione e i due giovani talenti più promettenti in casa Lakers hanno subito dimostrato di aver imparato la lezione: Lonzo ...

Risultati Nba – Antetokounmpo e Harden regalano spettacolo - bene i Lakers ancora orfani di LeBron James : Nottata di spettacolo sui parquet americani, grazie ad Antetokounmpo e Harden: tutti i Risultati delle partite NBA L’NBA non si smentisce mai e regala spettacolo anche in una normale giornata di regoular season. Tante le partite andate in scena nella notte italiana, al termine delle festività natalizie. Bella vittoria dei San Antonio Spurs sui Detroit Pistons per 107-119. Nonostante i 34 punti di Griffin e la doppia doppia di 19 punti e 14 ...

Nba 2019 - i risultati della notte (8 Gennaio) : Houston e San Antonio continuano a vincere - Milwaukee sempre più leader ad Est : Nottata ricca di incontri, ben otto, per quanto riguarda la stagione regolare della NBA. Siamo ormai giunti a metà stagione e la situazione si sta sempre più delineando nelle due Conference. Il match più importante ad Ovest è stato, senza alcun dubbio, quello del Toyota Center di Houston, con i Rockets (23-16) che ospitavano la prima della classe nella Western Conference, i Denver Nuggets (26-12). James Harden ha messo in scena l’ennesimo ...

Risultati Nba - Gallinari in ombra ma i Clippers battono i Magic : LOS ANGELES, STATI UNITI, - Nelle partite di NBA disputate tra domenica 6 e lunedì 7 gennaio, non brilla Danilo Gallinari ma i Los Angeles Clippers riescono comunque a vincere contro gli Orlando Magic ...

Nba 2019 - i risultati della notte (7 Gennaio) : successo per i Clippers di Gallinari - Minnesota vince e licenzia Thibodeau : Sono sette le partite della notte NBA. Vincono i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari, che si impongono 106-96 contro gli Orlando Magic. Inizio di partita difficile per i californiani, che si sono trovati sotto di dieci punti alla prima sirena, per poi completare brillantemente la rimonta nei restanti tre quarti. Serata difficile al tiro per Gallinari, che mette a referto 13 punti (anche 5 rimbalzi e 2 assist) con 2/10 da tre punti e 5/15 ...

Risultati Nba – I Clippers superano i Magic - Lakers ko contro Minnesota : sorrisi per Toronto e Brooklyn : Bene Gallinari nella vittoria dei Clippers sui Magic, i Lakers invece non riescono ad avere la meglio al cospetto dei Timberwolves Momento nerissimo per i Los Angeles Lakers, che inanellano la terza sconfitta consecutiva. Un ko pesante quello arrivato contro Minnesota, che peggiora sensibilmente la classifica dei giallo-viola. I Timberwolves si impongono 108-86, palesando tutte le lacune tattiche degli uomini di coach Walton, costretto ...

Nba - i risultati della notte : OKC perde a sorpresa - Toronto vince senza Leonard : Toronto Raptors-Indiana Pacers 121-105 Le porte girevoli del roster e del quintetto dei Raptors, la rotazione continua degli uomini sul parquet e in panchina, non cambiano la sostanza nella marcia dei ...

Nba risultati : Lakers disastro senza LeBron - Gallinari e Clippers ok : Minnesota Timberwolves- Los Angeles Lakers 108-86 Con LeBron ancora in infermeria i Lakers faticano parecchio anche a Minneapolis e si fanno dominare dai Timberwolves. Andrew Wiggins e compagni alla ...

Nba risultati : Belinelli e Spurs inarrestabili - Harden si arrende a Portland : San Antonio continua a marciare spedita. Il 108-88 rifilato a Memphis è la 12ª vittoria nelle ultime 15 partite per la squadra di Gregg Popovich, successo a cui Marco Belinelli ha contribuito con 9 ...

Nba - risultati : Curry 42 - Golden State riparte. Giannis - 43 - non salva i Bucks : Un fenomenale Stephen Curry da 42 punti , con 10 triple, trascina i suoi Warriors al successo sui Kings, in una gara spettacolare in cui le 2 formazioni hanno mandato a bersaglio 41 triple complessive,...