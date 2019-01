NBA | Memphis-San Antonio 96-86 | Belinelli il migliore dei suoi | ma gli Spurs crollano coi

Mercato NBA – Chandler Parsons e i Memphis Grizzlies si separano : raggiunto l’accordo per il buyout : Si separano le strade di Chandler Parsons e dei Memphis Grizzlies: dopo tanti infortuni e un quadriennale folle, il giocatore e la franchigia si accordano per il buyout Resta l’amaro in bocca per quello che poteva essere, viste le premesse, soprattutto quelle contrattuali, neanche minimamente rispettate dall’apporto in campo: Chandler Parsons e i Memphis Grizzlies si sono separati. Troppi gli infortuni che hanno costretto il ...

NBA - Chandler Parsons non vuole andare a giocare in G-League e lascia Memphis : La storia tra Chandler Parsons e i Memphis Grizzlies, mai realmente iniziata a causa degli infortuni che da oltre due anni lo hanno tenuto ai margini, sembra essere giunta al capolinea. L'agente James ...

NBA - quattro vittorie in fila per San Antonio : battuta anche Memphis : San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies 108-88 Tutto facile per gli Spurs che proseguono nel loro momento positivo, raccogliendo la quarta vittoria consecutiva battendo senza troppi problemi in casa i ...

NBA - lite negli spogliatoi in casa Memphis Grizzlies : Temple e Casspi a “contatto” : Aria tesa in casa Memphis Grizzlies: Temple e Casspi hanno avuto a che ridire negli spogliatoi dopo la sconfitta con Detroit I Memphis Grizzlies hanno perso nella notte contro Detroit, una normale sconfitta che però si porterà con sè alcuni strascichi notevoli. Secondo The Athletic infatti, negli spogliatoi ci sarebbe stata una lite abbastanza accesa tra Garrett Temple e Omri Casspi, due dei veterani del roster di Memphis. Ancora non è ...

NBA - è caos a Memphis : rissa in spogliatoio tra Garrett Temple e Omri Casspi : Che qualcosa fosse successo nello spogliatoio dei Memphis Grizzlies è diventato chiaro a tutti i giornalisti presenti quando coach J.B. Bickerstaff ha impiegato più di trenta minuti per presentarsi ...

NBA - risultati della notte : Lakers battuti in casa da Memphis - OKC va ko con Minnesota : Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies 99-107 Cosa succede quando una squadra che ha perso le ultime quattro trasferte in fila va sul campo di una che è reduce da sei successi consecutivi tra le mura ...

Mercato NBA - Memphis ha fatto una figuraccia e ai Grizzlies non resta niente in mano : "Non avevo mai visto nulla del genere in precedenza nella mia carriera". Beh, in realtà è stata una novità un po' per tutti verrebbe da dire, una prima volta che i protagonisti avrebbero voluto ...

NBA - i risultati della notte : Harden show contro Memphis - Boston si ferma a Detroit : ... prima la Chicago che con Jordan e Pippen ha conquistato uno spazio nel cuore dei tifosi di tutto il mondo, e poi con la Utah resa celebre dalla coppia Stockton&Malone , o forse anche solo per la ...

Mercato NBA : Phoenix e Memphis confondono i Brooks - salta lo scambio già fatto per Trevor Ariza : Tutto sembrava procedere in maniera normale: i primi tweet degli informatissimi Adrian Wojnarowski di ESPN e Shams Charania di The Athletic che annunciavano le trattative in corso tra Washington e ...

Mercato NBA : Phoenix e Memphis confondono i Brooks - salta lo scambio già fatto con Washington : ... Washington e Phoenix Ovviamente, dopo una figuraccia di questa portata, è cominciato quasi immediatamente lo scaricabarile delle responsabilità per quello che è successo mentre il mondo della NBA se ...

NBA - risultati : Ciclone LeBron a Memphis - Gallo si arrende agli Heat : Memphis-LA Lakers 88-111 I Lakers rispondono nel modo migliore in un non facile 'back to back' dopo la sconfitta di venerdì incassata a San Antonio. LeBron e compagni, infatti, producono una ...

NBA - risultati della notte : i Lakers ripartono a Memphis - Denver perde il primo posto a Ovest : Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers 88-111 La trasferta di Memphis poteva rivelarsi estremamente insidiosa per i Los Angeles Lakers, arrivati in piena notte dal Texas dopo la sconfitta per mano dei ...

Risultati NBA – I Lakers corsari a Memphis - Cleveland stende i Wizards : sorridono Miami e Portland : Kuzma e LeBron James trascinano i Lakers contro Memphis, Portland non dà scampo a Minnesota mentre i Bulls si arrendono a Boston I Los Angeles Lakers cancellano la sconfitta subita contro San Antonio e si rilanciano in classifica, superando al FedExForum di Memphis i Grizzlies. Partita mai in discussione con i giallo-viola sempre avanti nel punteggio, grazie alla prestazione sopra le righe di Kuzma e LeBron James. Entrambi mettono a ...

NBA - risultati : LeBron show - Spurs ribaltati. Gallinari si ferma a Memphis : I Lakers , 15-9, , trascinati per mano da LeBron mostruoso con 42 punti, vincono la terza partita consecutiva regolando sul terreno di casa gli Spurs , 11-14, sempre più' in crisi. Belinelli gioca ...