NBA | Houston-Milwaukee 109-116 | Harden da 42 non basta | Antetokounmpo vince la sfida tra

Basket - NBA : San Antonio ok e Popovich nella storia - Denver cade a Houston : WASHINGTON - Tredici vittorie nelle ultime sedici partite e coach Popovich sempre più nella storia. San Antonio, 24-17, ha decisamente cambiato marcia dopo un inizio stagione da incubo e ora prosegue ...

NBA - Gregg Popovich da record. Houston - pioggia di triple per battere Denver : NEW YORK - Un altro record, l'ennesimo per Gregg Popovich . La guida dei San Antonio Spurs sale sul podio degli allenatori più vincenti di sempre, al pari di Jerry Sloan con 1.221 vittorie in carriera ...

NBA 2019 - i risultati della notte (8 Gennaio) : Houston e San Antonio continuano a vincere - Milwaukee sempre più leader ad Est : Nottata ricca di incontri, ben otto, per quanto riguarda la stagione regolare della NBA. Siamo ormai giunti a metà stagione e la situazione si sta sempre più delineando nelle due Conference. Il match più importante ad Ovest è stato, senza alcun dubbio, quello del Toyota Center di Houston, con i Rockets (23-16) che ospitavano la prima della classe nella Western Conference, i Denver Nuggets (26-12). James Harden ha messo in scena l’ennesimo ...

NBA - Houston dice addio a Michael Carter-Williams e libera un posto a roster : Il contratto da un milione e mezzo di dollari che lo legava per questa stagione agli Houston Rockets non era garantito, tant'è che a poche ore dalla scadenza che vuole questo tipo di accordi diventare ...

NBA – Houston Rockets - il gm Morey non ha dubbi : “vogliamo il titolo - prima della deadline opereremo sul mercato” : Il gm degli Houston Rockets, Daryl Morey, ha espresso la volontà di migliorare la squadra sul mercato: in Texas arriverà qualche volto nuovo prima della trade deadline di febbraio Gli Houston Rockets hanno vissuto un inizio di stagione davvero complicato, con risultati ben al di sotto delle attese. La franchigia texana, ritrovatasi in fondo alla Western Conference, si è dunque rimboccata le maniche, affrontantando problemi di rosa, ...

NBA : quarta vittoria consecutiva per gli Spurs di Belinelli - Harden ne mette 38 ma Houston va ko : Per la fredda cronaca, i Sixers controllano l'andamento del match, arrivando all'ultima frazione di gioco con 17 lunghezze di vantaggio. Qui, gli uomini di Brett Brown, oggetto di un clamoroso, ...

NBA - Harden 'solo' 38 a Portland : Houston ko. Phila batte Dallas con tripla doppia di Simmons : Portland Trail Blazers-Houston Rockets 110-101 Houston arriva a Portland avendo vinto le ultime 6 gare, James Harden avendo segnato almeno 40 punti in cinque gare consecutive: sul campo dei Blazers si ...

Basket - NBA : Harden rilancia Houston - San Antonio stoppa Toronto : NEW YORK - Non ha tradito le attese la rivincita della scorsa finale di Western Conference del campionato Nba. Spettacolo ed emozioni alla Oracle Arena dove Houston piega Golden State per 135-134 all'...

NBA – Infortunio Eric Gordon : nuovo stop in casa Houston Rockets! : Gli Houston Rockets devono fare i conti con un nuovo, pesante, Infortunio: nella sfida contro i Pelicans si è fatto male Eric Gordon La stagione degli Houston Rockets non sembra essere nata sotto una buona stella. Nonostante James Harden ce la stia mettendo davvero tutta per far fronte ai problemi della franchigia unicamente con le sue forze, trascinando i texani nelle zone alte della Conference con prestazioni da MVP (del resto è l’MVP in ...

NBA : Harden trascina Houston - Portland batte Golden State : Nella notte Nba impresa di Portland che piega i campioni in carica di Golden State 110-109 dopo un overtime e grazie ad una bomba da tre di Lillard a pochi secondi dalla fine. I Lakers senza LeBron ...

NBA : James Harden continua a dominare - 45 punti - - Houston batte anche Boston : Houston Rockets-Boston Celtics 127-113 Gli Houston Rockets sono tornati a essere quelli della passata stagione, o quasi, perché James Harden ha ricominciato a giocare da MVP. Il Barba chiude con 45 ...

NBA : James Harden continua a dominare - 45 punti - - Houston batte anche i Celtics : Houston Rockets-Boston Celtics 127-113 Gli Houston Rockets sono tornati a essere quelli della passata stagione , o quasi, perché James Harden ha ricominciato a giocare da MVP. Il Barba chiude con 45 ...

NBA 2019 - i risultati della notte (26 dicembre) : i Lakers superano i Warriors anche senza LeBron James - vittorie per Boston e Houston : La NBA a Natale è ormai una tradizione e anche quest’anno il meglio del basket americano si è vissuto sotto l’albero. Cinque partite ed ovviamente l’attesa era tutta per la grande sfida tra i Golden State Warriors e i Los Angeles Lakers: Steph Curry e Kevin Durant contro LeBron James in una sorta di rivincita personale per il “Re” dopo la sconfitta nelle ultime due Finals. Alla ORACLE Arena i californiani hanno ...

Risultati NBA – Harden trascina Houston contro Oklahoma - Boston ok su Philadelphia dopo l’overtime : Il Barba mette a segno ben 41 punti nella vittoria dei Rockets sui Thunder, a Philadelphia invece non basta Embiid per arginare i Celtics Nella serata del giorno di Natale l’NBA regala spettacolo, proponendo due partite capaci di aumentare oltre misura il livello di adrenalina. Si comincia con il match tra Houston e Oklahoma, con i padroni di casa trascinati da un incontenibile James Harden. Il Barba mette a referto ben 41 punti, ...