NBA – Antetokounmpo decapita James Harden | il passaggio è una fucilata dritta… sulla

NBA - Houston-Milwaukee 109-116 : Harden da 42 non basta - Antetokounmpo vince la sfida tra MVP : In una battaglia per il titolo di MVP, ad avere la meglio è stato Giannis Antetokounmpo. Sono stati infatti i suoi Milwaukee Bucks a frenare l'incredibile corsa di James Harden, andando ad espugnare ...

WWE – La star NBA Antetokounmpo provoca The Rock : “potrei ucciderlo sul ring!” : Giannis Antetokounmpo, grande fan di The Rock, si lancia in una simpatica ‘minaccia’ verso l’ex stella WWE e noto divo di Hollywood Giannis Antetokounmpo è uno dei giocatori destinati ad essere presente e futuro dell’NBA. Il cestista grego ha un fisico granitico, scolpito dai duri allenamenti in palestra che hanno aggiunto un’importante massa muscolare ad un corpo dalle proporzioni impossibili da riscontrare in un’altro ...

Risultati NBA – Lo show di Harden ed Antetokounmpo non basta a Rockets e Bucks - Curry ne mette 42 e fa sorridere Golden State : Tanto divertimento nella notte italiana con le partite della palla a spicchi americana: show di Harden, Antetokounmpo e Curry. Tutti i Risultati delle partite di NBA della notte italiana Ancora una nottata di spettacolo sui parquet americani con le partite di NBA disputate nella notte italiana. Denver Nuggets-Charlotte Hornets ha aperto le danze, con la vittoria dei padroni di casa per 123-110. Jokic inarrestabile, con ben 39 punti e 12 ...

NBA - mostruoso Antetokounmpo - 43+18 - ma vince Toronto con 30 punti a testa di Leonard e Siakam : Milwaukee Bucks-Toronto Raptors 116-123 Mantiene tutte le promesse lo scontro al vertice della Eastern Conference, che sul campo di Milwaukee, prima in classifica, vede arrivare i Toronto Raptors, ...

NBA – Ai Bucks la prima sfida di Natale : Antetokounmpo lascia ai Knicks 30 punti di carbone : I Milwaukee Bucks si aggiudicano la prima sfida natalizia dell’NBA: Giannis Antetokounmpo guida i suoi al successo con una doppia doppia da 30 punti Madison Square Garden vestito a festa per la sfida delle 18:00 italiane che dà inizio alla grande serata di basket NBA. Purtroppo per i fan dei Knicks però, Babbo Natale ha le sembianze di Giannis Antetokounmpo e per i tifosi di NY c’è solo carbone sotto l’albero. Il greco non va mai in ...

NBA - Antetokounmpo show : chiede ad Anthony Davis di raggiungerlo ai Bucks - “siamo competitivi per il titolo” : Giannis Antetokounmpo vuole competere per il titolo già in questa stagione, tentando di reclutare Anthony Davis alla sua corte Giannis Antetokounmpo sta provando a reclutare un big che possa stare al suo fianco ai Bucks per tentare la corsa al titolo NBA. Il fenomeno greco, ha scambiato qualche battuta con Anthony Davis: “Come to the Bucks, man”. Un tentativo per adesso vano, dato che il talento di New Orleans ha fatto capire di voler ...

Basket - NBA : Golden State in rimonta - Antetokounmpo stende Cleveland : WASHINGTON - Una super rimonta negli ultimi 3′ che cancella la sconfitta di mercoledì contro Toronto e manda un messaggio all'intera Nba. Golden State tira fuori l'artiglieria pesante a ...