Napoli vicino a Kouamé | 100 milioni per Allan

CALCIOMERCATO Napoli/ Ultime notizie - Barella vicino al Chelsea ma De Laurentiis ci crede ancora : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie, parla l'agente di Hysaj: 'smentisco ogni voce di trattativa con la Lazio per il mio assistito'.

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di lunedì 7 gennaio in DIRETTA : Icardi vicino al rinnovo - Napoli su Lazzari : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di oggi, lunedì 7 gennaio. Anche se non si sono ancora registrati botti, le operazioni minori e le trattative viaggeranno a ritmo frenetico anche nella giornata odierna. Scopriremo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della sessione invernale che si chiuderà il 31 gennaio (e non più il 18 come previsto in un primo momento ...

Ecco chi è Hamed Junior Traorè - il gioiello vicino al Napoli : il paragone con Sneijder : Hamed Junior Traorè (Abidjan, 16 febbraio 2000) è un calciatore ivoriano, centrocampista dell’Empoli. Trequartista molto tecnico, ambidestro, è abile nei calci da fermo; disciplinato tatticamente e dotato di un’ottima agilità, per le sue caratteristiche è stato paragonato a Wesley Sneijder. L’8 ottobre 2017 esordisce tra i professionisti, a soli 17 anni, in occasione della partita di campionato vinta per 3-1 contro il Foggia; conquistata ...

LIVE Calciomercato oggi - trattative 5 gennaio in DIRETTA : Napoli - Kouamé è vicino. Inter-Godin - quasi fatta. Pepe al Monaco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale (oggi sabato 5 gennaio). La finestra di riparazione è incominciata a spron battuto e sono già arrivati i primi colpi importanti, l’Inter è scatenata e ha siglato un biennale con Godin ma è anche sulle tracce di Branzao e Lincoln, due baby fenomeni brasiliani. La Juventus è alle strette finali per accaparrarsi le prestazioni di Ramsey che dovrebbe arrivare in estate, tutte ...

LIVE Calciomercato oggi - trattative 5 gennaio in DIRETTA : Napoli - Kouamé è vicino. Inter-Godin - quasi fatta. Juventus-Ramsey ai dettagli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale (oggi sabato 5 gennaio). La finestra di riparazione è incominciata a spron battuto e sono già arrivati i primi colpi importanti, l’Inter è scatenata e ha siglato un biennale con Godin ma è anche sulle tracce di Branzao e Lincoln, due baby fenomeni brasiliani. La Juventus è alle strette finali per accaparrarsi le prestazioni di Ramsey che dovrebbe arrivare in estate, tutte ...

Giuntoli : «Rinnovo vicino - hanno proposto Ronaldo al Napoli ma non era fattibile» : L’intervista a Sky Cristiano Giuntoli intervistato da Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, nell’ambito di un format sulle confessioni dei direttori sportivi di Serie A. Ecco le dichiarazioni più «Sono nato in un bar, quello di mio nonno. Si mangiava pane e calcio. Poi ho coltivato questa passione, la mia famiglia voleva che studiassi quando io invece volevo andare verso il calcio. Non avevo grandi doti, però non avevo grandi doti. Ho ...

Inter-Napoli - 4 tifosi accoltellati vicino allo stadio : uno è grave : Quattro tifosi sono stati accoltellati questa sera nei pressi dello stadio Meazza, dove si è giocata la sfida di serie A tra Inter e Napoli. Il ferito più grave è un uomo di 43...

Napoli - Ancelotti : "Battere la Juve obiettivo lontano - vicino due volte a tornare al Milan" : Carlo Ancelotti svela come motiva il Napoli ad inseguire la Juventus : "Se dico 'impegniamoci per batterla' diventa un obiettivo troppo lontano , meglio cercare il confronto con te stesso: voglio una ...

Napoli - la confessione di Ancelotti : “Vicino al ritorno al Milan in due occasioni” : Sulle pagine del Corriere della Sera si può trovare l’intervista fiume rilasciata da Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli. Sulla Serie A: “C’è una buona qualità di gioco. Ci sono giovani interessanti e un nuovo presidente federale con le idee chiare. La Serie A è allenante in chiave tattica, dove il dettaglio fa ancora la differenza, lo è meno da un punto di vista fisico, visti i ritmi“. Sul Napoli: “È ...

Pavard - Napoli sempre più vicino : Ancelotti vuole il terzino : Pavard Napoli – Gli otto punti di svantaggio sulla Juventus, ora, iniziano a pesare per Carlo Ancelotti che vuole assolutamente diminuire il gap con i bianconeri. Il tecnico azzurro ha infatti espressamente richiesto dei rinforzi ad Aurelio De Laurentiis che, a sua volta, ha dato mandato al direttore sportivo Cristiano Giuntoli di esaudire le richieste […] L'articolo Pavard, Napoli sempre più vicino: Ancelotti vuole il terzino ...

Calciomercato Napoli - vicino il colpaccio Pavard : Calciomercato Napoli, il presidente De Laurentiis sarebbe vicinissimo all’acquisto del campione del mondo francese Benjamin Pavard Benjamin Pavard, difensore dello Stoccarda e campione del mondo con la Francia a Russia 2018, sarebbe vicinissimo all’approdo al Napoli, alla corte di Carletto Ancelotti. Secondo quanto riporta Radio Kiss Kiss, il presidente De Laurentiis sarebbe pronto al colpaccio a sorpresa per la corsia di ...

Cagliari-Napoli : quando Nené fu vicino agli azzurri : Il Napoli di Vinicio quando le voci e le trattative di mercato possono portare ad acquisti impensati ed impensabili può succedere di tutto nella costruzione di una squadra. Nella buona e nella cattiva sorte se gli ingaggi poi si concretizzano, altrimenti le parole avranno solo riempito le pagine dei giornali e colpito la fantasia dei tifosi. Tanti anni fa, come oggi, poteva anche capitare che Luis Vinicio pensasse ad un ex campione ...

Napoli - Hamsik confessa : “Nel 2016 sono stato vicino a…” : Il rischio che la storia del Napoli non venisse riscritta da Marek Hamsik c’è stato. Due anni e mezzo fa, nell’estate del 2016, il recordman di presenze e gol con la maglia azzurra è stato a un passo dal trasferimento in Germania, così come racconta in un’intervista rilasciata a Sport Bild. “sono stato vicino al Borussia Dortmund. C’è stata una trattativa ma non è stata semplice, perché prima di comprarmi il ...

Live Napoli-Chievo 0-0 Koulibaly vicino al vantaggio : Il Napoli, reduce dal successo in rimonta sotto il diluvio di Marassi col punteggio di 1-2 sul Genoa, per continuare la rincorsa alla Juventus capolista, il Chievo per celebrare al meglio...