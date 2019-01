Napoli-Roma | l' odissea dei pendolari | guasto sui binari | fino a 120 minuti di ritardo

Roma - volantini antisemiti contro Lazio - Napoli e Israele : la ricostruzione della vicenda : La vicenda dei volantini antisemiti diffusi su Internet e che sarebbero comparsi in zona Prati e Balduina nel giorno del compleanno della Lazio, è ancora nebulosa e poco chiara. La Digos e la Polizia ...

Roma : compaiono striscioni antisemiti - Lazio-Napoli-Israele stessi colori : Roma – “Lazio, Napoli, Israele. stessi colori, stesse bandiere. Merde”. È il testo dei manifesti antisemiti comparsi questa mattina in alcuni quartieri della Capitale a firma di ‘Balduina Roma’, su sfondo giallorosso. Le scritte sono comparse proprio mentre i tifosi della Lazio festeggiavano i 119 anni di storia della societa’ capitolina. Sul fatto e’ intervenuto anche il portavoce della Lazio, Arturo ...

Inter - proposto un difensore che piace a Roma e Napoli : Nome nuovo per la difesa dell' Inter . Come riferisce il Corriere dello Sport , nelle ultime ore è stato proposto alla dirigenza nerazzurra il centrale classe 1999 Lucas Ribeiro , in forza al Vitoria e nel mirino di Roma e Napoli .

Leonardo - Picasso e Chagall : i grandi protagonisti delle mostre del 2019 a Milano - Roma e Napoli : Un anno in compagnia dei grandi maestri dell’arte moderna e contemporanea, che si aprirà nel segno di Leonardo da Vinci e proseguirà con Antonello da Messina, Picasso e Chagall. I principali musei di Milano, Roma e Napoli hanno già annunciato il ricco calendario di esposizioni in programma per questo 2019: ecco gli appuntamenti imperdibili.Continua a leggere

Epifania e domenica gratuita al museo a Roma - Milano e Napoli : tutte le aperture del 6 gennaio : domenica 6 gennaio torna la Befana e torna puntuale la prima domenica gratuita in oltre 480 musei, siti archeologici e parchi del nostro patrimonio culturale. Dalla riapertura della Schola Armatorarum a Pompei, passando per le tantissime mostre d'arte a Milano, fino a un classico tour ai Fori Imperiali di Roma, trascorrere un'Epifania all’insegna della cultura nel nostro Paese sarà davvero facile.Continua a leggere

Da Napoli alla riviera romagnola - scacco al tesoretto della camorra : maxi sequestro da 4 milioni : A Villaricca, San Vito Chietino e Cesenatico, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, all'esito di un'attività di indagine patrimoniale, hanno dato esecuzione a un decreto di ...

Da Napoli alla riviera romagnola - ?scacco al tesoretto della camorra : maxi sequestro da 4 milioni : A Villaricca, San Vito Chietino e Cesenatico, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, all?esito di un?attività di indagine patrimoniale, hanno dato esecuzione a...

Saldi invernali : iniziano il 5 gennaio a Milano - Roma e Napoli - diversa la durata : Saldi invernali al via da qualche ora in Basilicata e Sicilia. Per le altre regioni d’Italia bisognerà attendere il 5 gennaio. Questa è la data da cerchiare in rosso sul calendario per chi è alla ricerca di affari. In molti hanno contenuto le spese pre-natalizie proprio per attendere la stagione dei ribassi e fare acquisti a cifre più vantaggiose. A Milano, Roma e Napoli, dove i negozi del centro verranno presi d’assalto a partire dalla vigilia ...

Capodanno - feriti per i botti a Napoli e nel milanese. A Roma incendi causati da petardi : Non manca la cronaca nera. Nella notte dei botti, una bomba carta ha provocato un'esplosione che ha sradicato il bancomat della filiale del Banco di Napoli al corso Campano di Giugliano, in provincia ...