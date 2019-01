Napoli | il Comune pronto a chiedere sei milioni per il San Paolo

Stadio - il Comune di Napoli rilancia : 'De Laurentiis ci deve 6 milioni' : Il Comune ha chiesto alla Siae la cifra degli incassi al botteghino del San Paolo della Ssc Napoli delle ultime tre stagioni agonistiche. Si tratta del periodo nel quale la società di patron Aurelio ...

Sport - a Napoli impianti negati E il Comune si dà al fantacalcio : Che Napoli sia carente di impianti Sportivi e quei pochi esistenti siano in pessime condizioni, è un dato di fatto, e ne sa qualcosa il commissario per le Universiadi. In attesa che le strutture siano ...

Condono - flop riscossione a Napoli : il Comune perde 150 milioni : Il Condono - è una legge dello Stato e i Comuni la devono solo applicare - è un affare, per Palazzo San Giacomo, perennemente in bolletta, in particolare. L'intoppo arriva quando l'ente locale non è ...

Napoli - Michele muore a 24 anni : lutto nel comune di Bacoli : L'ennesima tragedia in cui a perdere la vita è un giovane ragazzo è avvenuta nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Bacoli. Un decesso improvviso, quello del ventiquattrenne Michele Lucci, che ha sconvolto l'intera comunità del paesino campano, e di cui ancora non si conoscono le cause che lo hanno portato alla drammatica fine. Secondo quanto riferiscono i media locali, in particolare il sito ...

Multa CR8 - torna lo spettro del crac al Comune di Napoli : Le parole del sindaco Luigi de Magistris hanno scosso Palazzo San Giacomo ancora mezzo vuoto per le ferie di Natale e fanno a pugni con quanto detto dal palco del Plebiscito l'ultima notte del 2018: '...

Napoli - de Magistris incontra i 181 lavoratori neoassunti dal Comune : Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris insieme agli assessori al Welfare ed al Lavoro Roberta Gaeta e Monica Buonanno hanno incontrato i 181 lavoratori neoassunti dal Comune di Napoli per lo ...

Napoli - patto tra Comune e Marinella : 'Ecco come fermeremo il degrado' : 'Il mio amore per Napoli e per piazza Vittoria è senza fine, sono pronto a rilanciare ma non da solo'. Maurizio Marinella - griffe internazionale della moda - rinnova il patto con la sua città e si ...

Razzismo - il Comune di Napoli : 'Presto un osservatorio per contrastarlo' : Un osservatorio specifico formato da 'giuristi, intellettuali, giornalisti e personalità del mondo sportivo' per contrastare tutte le espressioni di Razzismo e discriminazione territoriale nei ...

Caso Koulibaly - il Comune di Napoli : “presto osservatorio contro razzismo negli stadi” : Flavia Sorrentino, delegata all’autonomia della città del Comune di Napoli, ha annunciato l’istituzione di un osservatorio contro il razzismo negli stadi Un osservatorio specifico formato da “giuristi, intellettuali, giornalisti e personalità del mondo sportivo” per contrastare tutte le espressioni di razzismo e discriminazione territoriale nei confronti della città di Napoli che avvengono all’interno degli ...

Napoli - nuovo scontro Comune-Regione : 'Manca correttezza istituzionale' : 'Organizzazione sguaiata', 'Mancanza di correttezza istituzionale'. È l'attacco del Comune di Napoli alla Regione dopo la cerimonia di stamane per la stazione metropolitana di Scampia: il sindaco ...

Napoli - Allan : 'Juve fuori dal comune ma non molliamo. Arriviamo in fondo in Europa League' : Alla presentazione del calendario ufficiale il centrocampista del Napoli Allan ha fatto il punto sulla stagione della squadra di Ancelotti, tre giorni dopo l'eliminazione dalla Champions League: " L'...