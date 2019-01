Napoli fuori dalla Champions | ma Mertens non si abbatte | “possiamo vincere l’Europa

Pratiche di condono fuorilegge : 24 indagati in provincia di Napoli : Pratiche di condono evase con esito favorevole ma attraverso un iter considerato irregolare: 24 persone indagate tra Lettere , Napoli, e comuni limitrofi in un'inchiesta coordinata dalla Procura di ...

Napoli - a bordo di un furgone 200 chili di pane 'fuorilegge' : Un pregiudicato 47enne dei Ponti Rossi è stato sorpreso dai carabinieri della stazione di Capodimonte mentre trasportava su un furgone 200 chili di pane prodotto chissà dove e quindi privo di ogni ...

Palermo e Napoli - sindaci fuorilegge contro il dl Salvini : Certo che se i primi cittadini si permettono fosse anche per pura speculazione politica di dire 'io una legge dello Stato la violo apertamente', voglio vedere con che faccia pretenderanno di ...

Napoli - Giuntoli Ronaldo Mendes ce lo propose - ma era fuori portata' : ... dalle scoperte di mercato, Schick e Lasagna, a qualche rimpianto, Tolisso su tutti,: il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, si racconta a cuore aperto ai microfoni di Sky Sport 24 tra ...

Napoli - Giuntoli : «Mendes ci propose CR7 - ma per noi era fuori portata» : Il direttore sportivo degli azzurri ha parlato a Sky Sport del proprio operato a Napoli, e di quando Mendes propose Cristiano Ronaldo al club partenopeo. L'articolo Napoli, Giuntoli: «Mendes ci propose CR7, ma per noi era fuori portata» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Gazzetta : “Ancelotti dovrà tirare Napoli fuori dalla cultura degli alibi” : Si è sentita l’assenza di Koulibaly Nella cronaca della partita, a firma Maurizio Nicita, la Gazzetta sottolinea due aspetti: la sofferenza del Napoli senza Koulibaly e lo stato di forma della squadra che è apparsa giù di tono e probabilmente condizionata dalle polemiche. “Koulibaly – scrive il quotidiano – manca in mezzo alla difesa del Napoli, perche´ la sua onnipresenza (e` la prima volta che Ancelotti e` costretto a ...

Residenze per studenti fuorisede A Napoli c'è posto solo per il 2 - 7% : A Napoli l'offerta di Residenze per studenti è davvero modesta, con poco più di 860 posti letto con una copertura del 2,7% degli studenti fuorisede. Un mercato, quello universitario, alimentato da ...

Inter-Napoli - nuovo video degli incidenti fuori da San Siro : Spunta un nuovo video riguardante i vergognosi incidenti avvenuti fuori da San Siro prima del match Inter-Napoli del 26 dicembre. Un agguato in piena regola di alcuni ultrà nerazzurri contro i tifosi ...

Inter-Napoli - morto tifoso investito prima del match | Questura : arrestati 3 ultrà per scontri fuori San Siro : Il 35enne era fra gli oltre cento ultrà (tifosi di Inter, Varese e Nizza) che hanno assalito alcuni pulmini di tifosi partenopei. Tre arresti, il questore vuole il pugno duro contro la curva nerazzurra

Inter-Napoli - morto un tifoso durante gli scontri fuori lo stadio (VIDEO) : Ieri sera c'è stato il posticipo di seria A Inter-Napoli. fuori dallo stadio intorno alle ore 19:30 ci sono stati violenti scontri tra i tifosi di opposte tifoserie, interisti e napoletani. Un tifoso 35enne dell'Inter è stato investito da un furgone guidato da alcuni tifosi napoletani, l'uomo ricoverato all'ospedale San Carlo di Milano è deceduto nella notte. Inter-Napoli, cinque tifosi accoltellati e uno deceduto Secondo le prime ricostruzioni ...

Inter-Napoli - gli scontri fuori dallo stadio prima della partita : le due tifoserie si affrontano con bastoni e lacrimogeni : prima della partita tra Inter e Napoli (finita 1 a 0 per i nerazzurri) ci sono stati scontri tra le due tifoserie in una traversa di via Novara, poco distante dallo stadio San Siro. Nel video, girato da alcune persone all’interno di un’auto, si vedono i due gruppi fronteggiarsi con bastoni e lacrimogeni. Nei tafferugli, quattro persone sono state accoltellate e una è morta investita da un van. Video Facebook L'articolo Inter-Napoli, ...

Inter-Napoli 1-0 - Lautaro al 92’ Cori razzisti contro Koulibaly Scontri fuori S.Siro|Classifica : Icardi colpisce la traversa dopo 10 secondi, direttamente da centrocampo: la squadra di Spalletti gioca meglio. Espulso all’82’ Koulibaly, ma Callejon spaventa Handanovic. Rosso anche a Insigne

Inter-Napoli 1-0 - Lautaro al 92’ Cori razzisti contro Koulibaly Scontri fuori S.Siro|classifica : Icardi colpisce la traversa dopo 10 secondi, direttamente da centrocampo: la squadra di Spalletti gioca meglio. Espulso all’82’ Koulibaly, ma Callejon spaventa Handanovic. Rosso anche a Insigne

Tafferugli fuori da San Siro prima di Inter-Napoli : lancio di bottiglie - aste e fumogeni : Tafferugli e scontri tra tifosi fuori da San Siro prima di Inter-Napoli. Verso le 19 di mercoledì sera, stando a quanto appreso, due gruppi di ultras partenopei e interisti si sono sfidati in zona via ...