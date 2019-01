Multa salata per FCA: quasi 700 milioni per chiudere il caso dieselgate

finanza-infograficando

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Fca dovrà pagare unasalatissima perla partita riguardante la violazione delle leggi americane sulle emissioni diesel. L'importo sarà tra i 650 e i 700di dollari. Questo è il succo di un accordo che la casa automobilistica ha sottoscritto con le autorità di Washington.L'indagine e laL'indagine federale sul, che coinvolgeva la società del Lingotto, era scattata nel gennaio del 2016. L'EPA (ente federale Usa) aveva messo nel mirino FCA in quanto non aveva reso nota la presenza di dispositivi che entravano in funzione a una determinata temperatura del motore per trattenere le emissioni. Ilaveva riguardato oltre 104mila tra Suv Jeep Grand Cherokee e pickup del marchio Ram, prodotte tra il 2014 e il 2016. Fca ha sempre negato il dolo nella vicenda sostenendo di aver agito in buona fede e senza aver voluto nascondere l'esistenza dei ...