Morto a 18 anni Hannes Breitenberger | era un talento italiano del biathlon

È Morto il giornalista Guido Quaranta - ex cronista parlamentare dell’Espresso; aveva 91 anni : Il 10 gennaio è morto il giornalista Guido Quaranta, storico cronista parlamentare del settimanale L’Espresso. aveva 91 anni. Quaranta era nato a San Francesco al Campo (Torino) il 18 giugno 1927 ed era ricoverato dallo scorso 7 gennaio all’ospedale Gemelli di

Paolo Paoloni Morto a 90 anni : era il megadirettore galattico di Fantozzi : Chi non lo ricorda con il suo sorriso beffardo, crudele con i dipendenti come pochi sapevano essere: 'Fantocci... Bombacci... Fantozzi!'. Lui che è passato alla storia cinematografica come il 'Duca ...

Morto a Trento a 64 anni il regista Francesco Dal Bosco : Dal 1976 al 1983, in coppia con Varesco, è stato infatti tra i protagonisti della scena teatrale d'avanguardia italiana, realizzando numerosi spettacoli in teatri e gallerie d'arte in Italia e in ...

Precipita dal balcone festeggiando capodanno : Morto ragazzo di 22 anni : Il giovane è deceduto dopo nove giorni di agonia: era caduto dal balcone di un appartamento di Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara, dove stava festeggiando il capodanno con il fratello.Continua a leggere

Genova. Incendio in via Tonale a Cornigliano : Morto italiano di 59 anni : Tragedia a Genova. Una persona è morta in un Incendio scoppiato all’alba a Cornigliano. La disgrazia è avvenuta sotto al

Teodosio Losito - Morto a 53 anni lo sceneggiatore di serie amate dal pubblico tv come Il bello delle donne : E’ morto a 53 anni Teodosio Losito, sceneggiatore che negli anni ha realizzato serie tv di successo per Mediaset in coppia con il produttore Alberto Tarallo di Ares Film, un sodalizio ventennale capace di creare un genere tanto amato dal pubblico quanto bocciato dalla critica. L’autore è stato trovato senza vita nella sua abitazione, in ambienti investigativi interpellati dall’agenzia Ansa si propende per l’ipotesi del ...

Morto Paolo Donati - addio a 78 anni al musicologo che inventò programmi cult alla radio : Si è spento ieri in una clinica romana Paolo Donati, musicologo ed esperto di lirica. In Rai è stato una figura fondamentale, fondatore alla radio pubblica di trasmissioni come "La Barcaccia", vero e proprio cult per appassionati melomani, da cui nacque un'idea di divulgazione della musica classica e della lirica colta e lieve allo stesso tempo.Continua a leggere

Sparisce nel nulla - Antonino era Morto ma la famiglia avvertita solo due anni dopo per errore : L'uomo era emigrato in Spagna ma la famiglia aveva perso improvvisamente i contatti e ne aveva denunciato la scomparsa. dopo due anni l'incredibile notizia: Antonino Donato era morto già nel gennaio del 2017 ma per un errore di comunicazione nessuno aveva avvertito i parenti che lo cercavano e il 40enne era stato sepolto a Madrid.Continua a leggere

Messina : apnea notturna per un bimbo di 10 anni - trovato Morto dai genitori : Una vera e propria tragedia, l'ennesima in cui a perdere la vita è un bambino, si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Messina, precisamente nel piccolo comune di Santa Teresa di Riva. Salvatore Antonino Leanza, di soli dieci anni, infatti, è deceduto a causa di un'apnea notturna, un disturbo di cui soffriva da diverso tempo. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, infatti, i genitori si sono accorti del dramma nel momento ...

È Morto lo sceneggiatore Teodosio Losito - aveva 53 anni : Martedì 8 gennaio è stato trovato morto nella sua abitazione di Roma lo sceneggiatore Teodosio Losito. aveva 53 anni ed era conosciuto soprattutto per aver ideato e scritto diverse fiction di successo andate in onda sulle reti Mediaset come e Il

Trapani - i familiari lo cercano da due anni : era Morto nel gennaio 2017 in Spagna : Due anni di angoscia, poi la tragica notizia. I parenti di Antonino Donato avevano denunciato che il loro congiunto era sparito nel nulla nel luglio 2017. L’uomo, allora quarantenne, aveva lasciato nel 2015 la sua cittadina natale, Petrosino in Provincia di Trapani, per trasferirsi in Spagna a Madrid in cerca di una vita migliore. Ma da qualche tempo aveva smesso di dare sue notizie, allarmando i familiari. Così la Procura di Marsala aveva ...

Vicenza. Si impicca in casa dopo serata ai videogiochi : Morto a 11 anni. Donati gli organi : Il dramma il giorno di Capodanno a San Pietro Mussolino, in provincia di Vicenza. Il piccolo era stato trovato dal fratello con una sciarpa legata al collo. Sospetti su un gioco sul web: si indaga per istigazione al suicidio.Continua a leggere