Montagna | in Regione 75mila firme contro il progetto Alpe Devero

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Il Comitato Tutelacostituito in opposizione al‘Avvicinare le Montagne’ per realizzare nuove infrastrutture turistiche, tra nuovi impianti e strutture edilizie nelle aree tra San Domenico e, in Val d’Ossola, ha presentato oggi nella CommissioneAmbiente del Consiglio regionale, una petizione firmata da 75.000 persone.Aderiscono al Comitato Mountain Wilderness Italia, la Lipu nazionale, Salviamo il Paesaggio Valdossola, Legambiente e Italia Nostra Vco, Pro Natura Piemonte, con il sostegno di Legambiente nazionale.L’ipotesi di sviluppo del ‘piano strategico’, secondo gli esponenti del Comitato Gianluca Mozzati e Renata Farina, vedrebbe un intervento strutturale troppo invasivo. Ilturistico, frutto di un accordo territoriale tra la Provincia del Vco e i Comuni di Baceno, Crodo, Varzo e Trasquera, prevede che la ...