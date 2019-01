Milano tiene la posizione Giù le altre piazze europee

Borsa : Europa debole - tiene Milano : ANSA, - Milano, 7 GEN - Borse europee deboli, con Londra, Parigi e Francoforte in calo dello 0,3% mentre Milano si mantiene sopra la parità , +0,2%, . L'entusiasmo di venerdì relativo all'avvio del ...

Il crollo di Apple travolge le Borse. Milano tiene - balzo dello spread : La riduzione dei target del primo trimestre da parte del colosso di Cupertino (-9% sul listino americano) si riflette sui titoli tecnologici e conferma i timori di un rallentamento globale dell'economia. Milano chiude a -0,61% grazie alle buone performance di Apple e Unipol...

Il crollo di Apple travolge le Borse. Milano tiene - balzo dello spread : Andamento Piazza Affari FTSE Mib Usa, balza l'occupazione nel settore privato Buone notizie, invece, dall'economia americana e in particolare dal mercato del lavoro. A dicembre è cresciuta oltre le ...

Borse ondivaghe - ma Milano tiene : Mercati. La prospettiva di chiusura della politica monetaria espansiva a fine anno da parte della Banca Centrale Europea ha imbrigliato le Borse nell'incertezza. Parigi, Francoforte e Londra, che erano partite in progresso, a metà seduta si ...

Effetto Brexit sulle Borse. A Milano tiene Enel - vola Astaldi : Il leading indicator Ocse registra segnali di rallentamento della crescita per l'economia dell'intera zona euro, francese e tedesca, mentre per il Giappone le prospettive sono stabili e per gli ...

Borsa : Milano tiene con Tim - male Mps : ANSA, - Milano, 30 NOV - Ultima seduta di settimana leggermente positiva, unica in Europa, per Milano, con gli operatori in attesa soprattutto dell'incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e ...

Lo spread risale a 321. Borse europee negative - Milano «tiene» con Tim : Le tensioni politiche nel Regno Unito legate all'uscita dall'Europa e il braccio di ferro tra Italia e Ue sulla bozza di Legge di bilancio 2019, attesa in settimana la posizione della Commissione, restano i due temi centrali per i mercati finanziari europei. A Piazza Affari, dove l'indice Ftse Mib sconta lo stacco cedola di cinque big del listino, protagoniste le azioni Telecom dopo la nomina del nuovo a.d. Giù lusso e petroliferi... ...

Borse - in settimana Europa tiene - ma Milano tira il freno. Petrolio sotto 60 dollari - -20% da massimi - : Invece a metà novembre gli americani si sono dimostrati meno ottimisti sull'economia rispetto a fine ottobre ma le stime degli analisti sono state battute. L'indice sulla fiducia redatto mensilmente ...

Borse - in settimana Europa tiene - ma Milano tira il freno. Petrolio sotto 60 dollari (-20% da massimi) : La settimana delle Borse europee, che venerdì hanno terminato sotto la parità, si è conclusa con segno positivo, anche se i guadagni sono stati nel complesso limitati. Per Milano ottava in calo, con Leonardo, Brembo e Cnh Industrial. Spread in rialzo in area 300 punti, euro in correzione ...