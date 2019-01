Milano finanzia la nascita di migliaia di imprese posti di lavoro

Milano - abbonamenti alle riviste dell'Arma "per finanziare la sicurezza" : era tutto falso - 12 denunciati : Dicevano di aver bisogno di denaro per comprare carburante per i mezzi o nuove divise. Giro d'affari di un milione di euro in un anno. Le vittime: parroci, anziani, titolari di supermercati