Milano | domani 50 sigle in piazza contro politiche Governo

Smog : da domani revoca limitazioni in provincia di Milano : Milano, 3 gen. (AdnKronos) - Saranno revocate da domani le limitazioni temporanee antiSmog applicate in provincia di Milano dallo scorso primo gennaio. Ieri, si spiega dal Comune di Milano, le condizioni meteorologiche molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti hanno fatto scendere le medie

Lombardia : da domani misure temporanee antismog in provincia Milano (2) : (AdnKronos) - Il bollettino meteo di Arpa prevede per oggi e domani scarsa ventilazione al suolo unitamente alla formazione di una marcata inversione termica con base al suolo nelle ore notturne, determinando uno scarso rimescolamento della massa d'aria e condizioni ancora favorevoli all'accumulo. D

Lombardia : da domani misure temporanee antismog in provincia Milano : Milano, 31 dic. (AdnKronos) - Scattano domani, martedì 1 gennaio, le misure temporanee di primo livello nei comuni coinvolti della provincia di Milano (quelli con più di 30mila abitanti e quelli aderenti su base volontaria). Lo comunica Regione Lombardia in una nota. Le misure temporanee riguardano

Milano - da domani stop ai diesel Euro 4 : ANSA, - Milano, 31 DIC - Da domani, primo gennaio, anche a Milano saranno attivate le misure antismog di primo livello previste dal Protocollo Aria delle regioni del bacino padano , Lombardia, ...

Milano : da domani scatta blocco veicoli diesel euro 4 (2) : (AdnKronos) - "La disattivazione delle limitazioni temporanee -fa sapere Palazzo Marino- si verifica dopo due giorni di rientro nei valori definiti, sempre previa certificazione di Regione Lombardia". Per informazioni sulle altre limitazioni temporanee si invita a consultare il paragrafo 'Misure tem

Milano : da domani scatta blocco veicoli diesel euro 4 : Milano, 31 dic. (AdnKronos) - Da domani, martedì primo gennaio 2019, anche a Milano saranno attivate le misure antismog di primo livello previste dal 'protocollo aria' delle regioni del bacino padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna). Lo rende noto il Comune di Milano. Previsti il divi

Smog : a Milano da domani stop ai veicoli diesel euro 4 : stop ai veicoli diesel euro 4 e attenzione alla temperatura nelle case e negli uffici: non deve superare i 19 gradi. Scattano da domani, a Milano, le misure antiSmog di primo livello previste dal Protocollo Aria delle regioni del bacino padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna). Tra queste, il divieto di circolazione per i veicoli privati diesel euro 4 tutti i giorni dalle 8:30 alle 18:30, il divieto di superare la temperatura di 19 ...

Smog Lombardia : da domani misure a Milano e altre sette province : Scattano domani, venerdì 21 dicembre, le misure temporanee di 1 livello nei comuni coinvolti (quelli con più di 30.000 abitanti, oltre a quelli aderenti su base volontaria) nelle 8 province di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Monza e Brianza, Varese. Le misure temporanee, informa una nota, riguardano il traffico (limitazioni per i veicoli fino a euro 4 diesel in ambito urbano, obbligo spegnimento motori in sosta), il riscaldamento ...

Basket - Eurolega 2019 : il Panathinaikos esonera Xavi Pacual - arriva coach Rick Pittino. Domani sfida con Milano : Il Panathinaikos ha esonerato il proprio allenatore dopo la brutta sconfitta rimediata ieri sul campo del Real Madrid in Eurolega e dunque affronterà Milano senza la prima guida tecnica. Il club greco ha esonerato Xavi Pascual proprio alla vigilia della sfida contro la compagine meneghini, in programma Domani sera in casa. La corazzata di Atene, una delle più vincenti a livello europeo, sarà prossimamente guidata da mitico Rick Pittino, 66enne ...

Smog : Milano - da domani blocco veicoli diesel Euro 4 : Milano, 20 dic. (AdnKronos) - Da domani i veicoli privati diesel Euro 4 non potranno circolare a Milano. La decisione è stata presa dopo che le centraline Arpa hanno registrato il superamento dei livelli consentiti di polveri sottili nell'aria per oltre quattro giorni consecutivi. Il divieto per la

Smog Milano : da domani blocco dei veicoli diesel Euro 4 : Le centraline di Arpa Lombardia hanno registrato il superamento dei livelli consentiti di polveri sottili (PM10) nell’aria di Milano per oltre quattro giorni consecutivi: da domani, venerdì 21 dicembre, saranno attivate le misure temporanee di primo livello previste dal Protocollo Aria, frutto dell’accordo fra le Regioni del bacino Padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna) che prevedono alcune limitazioni. Entrerà in ...

Milano : legale Bettarini - in aula domani Niccolò racconterà l'aggressione : Milano, 19 dic. (AdnKronos) - "Adesso tutti sapranno finalmente la verità su quanto accaduto lo scorso 1 luglio, giorno in cui Niccolò ha seriamente rischiato di morire. Il mio assistito è a completa disposizione dell’autorità giudiziaria per l’accertamento definitivo dei fatti. domani parlerà in ud

Natale : domani panettone protagonista a Milano - in centro e periferia : Milano, 15 dic. (AdnKronos) - panettone protagonista a Milano nella giornata di domani, per due distinti eventi. Il primo alle 17 in Galleria Vittorio Emanuele II, dove il sindaco Giuseppe Sala e l’assessore al Turismo Roberta Guaineri parteciperanno alla presentazione del panettone più grande del m

Pensioni : dirigenti - domani manifestazione a Milano contro attacchi al merito (2) : (AdnKronos) - Il presidente del Cida spiega che "abbiamo deciso di dire basta a questo gioco al massacro e di manifestare, pubblicamente, la palese ingiustizia che si vuole perpetrare ai nostri danni. Adotteremo ogni iniziativa per contrastare questo tentativo e ci opporremo in tutte le sedi, istitu