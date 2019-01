Migranti | ministero trasporti convoca tre presidenti dei Porti

Migranti - ministero taglia i fondi del bando sull’integrazione culturale : a rischio il ‘CineAmbulante’ : Il ministero dei Beni e della attività culturali ha taglia to i fondi del bando “Migrarti” sull’integrazione culturale e così rischia di scomparire il “CinemAmbulante” organizzato dal gruppo “Guarimba” che era riuscito a portare in giro per la Calabria film sui Migranti . Dopo la vicenda di Mimmo Lucano e delle ong, un altro colpo è stato inferto al mondo dell’accoglienza. Ne è convinto Giulio Vita, fondatore e animatore dell’associazione, secondo ...

Migranti - De Falco su Sea Watch : “Porti chiusi? Non c’è competenza del ministero dell’Interno” : “Sto seguendo le vicende della Sea Watch. Dire che i porti sono chiusi è un modo improprio di esprimersi. Nelle convenzioni internazionali esiste il diritto di passaggio inoffensivo. Bisognerebbe capire perché la politica dice ciò che non è. Qualsiasi nave in emergenza, rivolgendosi al Comando del porto, e non ai presidenti delle autorità che hanno in mente evidentemente campagna elettorale, manifestando la situazione, possono chiedere di ...