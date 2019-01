Migranti - intesa nel governo : 10 in Italia - saranno affidati alla Chiesa Valdese : Sbarcano finalmente a Malta i 49 Migranti che da 19 giorni erano a bordo delle navi delle Ong Sea Watch e Sea Eye ferme al largo dell'isola, lasciati volontariamente in mezzo al mare e sulla...

Migranti - Malta : intesa Ue per Sea WatchAndranno in otto Paesi - Italia compresa : Malta trasferirà i Migranti delle due navi sulle proprie imbarcazioni e poi verranno redistribuiti tra otto Stati. "L'Italia ne prenderà alcuni" dice Battelli (M5s). Il vicepremier leghista accusa gli alleati: "Le scelte si condividono e le riunioni sifanno prima non dopo". Delrio: "Salvini sfiducia Conte"

Migranti - Malta : intesa Ue per Sea WatchAndranno in otto Paesi - Italia compresa : Malta trasferirà i Migranti delle due navi sulle proprie imbarcazioni e poi verranno redistribuiti tra otto Stati. "L'Italia ne prenderà alcuni" dice Battelli (M5s). Il vicepremier leghista accusa gli alleati: "Le scelte si condividono e le riunioni sifanno prima non dopo". Delrio: "Salvini sfiducia Conte"