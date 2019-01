Migranti | governo | Italia mantiene impegno accoglienza

Sea Watch - accordo nel governo : "Italia accoglierà una decina di Migranti " : Donne e bambini saranno affidati alla Chiesa Valdese senza oneri per lo Stato. Salvini: "D'ora in poi arrivi solo a costo zero". E chiosa: "L'immigrazione la gestisce il ministro dell'Interno"

Migranti - intesa nel governo : 10 in Italia - saranno affidati alla Chiesa Valdese. Salvini : linea dura - governo compatto : Sbarcano finalmente a Malta i 49 Migranti che da 19 giorni erano a bordo delle navi delle Ong Sea Watch e Sea Eye ferme al largo dell'isola, lasciati volontariamente in mezzo al mare e sulla...

Migranti - intesa nel governo : 10 in Italia - saranno affidati alla Chiesa Valdese : Sbarcano finalmente a Malta i 49 Migranti che da 19 giorni erano a bordo delle navi delle Ong Sea Watch e Sea Eye ferme al largo dell'isola, lasciati volontariamente in mezzo al mare e sulla...

Il vertice di governo a Palazzo Chigi sul nodo Migranti : Si sono incontrati alle 23 a Palazzo Chigi il premier Conte e i vicepremier Salvini e Di Maio per discutere della vicenda dei migranti sbarcati a Malta. Secondo quanto si apprendere, il presidente del Consiglio e i due vice premier sono riuniti per affrontare il nodo dell'accoglienza dei 15 migranti di Sea Watch 3 e Sea Eye che li vede contrapposti da giorni. Un braccio di ferro che ha messo alla prova la tenuta del ...

Sui Migranti è scontro totale : "Rinviato il vertice di governo" : L'apertura di Giuseppe Conte ai migranti in arrivo da Malta rischia di far implodere il governo. L'ira di Matteo Salvini è palpabile: dopo il no del vicepremier all'accoglienza, in serata dal Viminale ...