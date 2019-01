Migranti | a Mit presidenti Autorità porti per chiarimenti

Migranti - Conte : «Nessuno sbarco? Limite a rigore - manderò un aereo». Ira Salvini : «Stop a Ong - non mollo» : Arrivata al diciottesimo giorno, l'odissea dei 49 Migranti bloccati a bordo delle navi delle Ong Sea Watch e Sea Eye al largo di Malta fa deflagrare lo scontro all'interno del governo e porta...

Sui Migranti è scontro nel governo. Conte : “C’è limite al rigore”. Salvini : “Mai col mio consenso” : Arrivata al diciottesimo giorno, l’odissea dei 49 migranti bloccati a bordo delle navi delle Ong Sea Watch e Sea Eye al largo di Malta fa deflagrare lo scontro all’interno del governo e porta alla luce tutte le contraddizioni dell’esecutivo gialloverde tenute faticosamente sottotraccia in questi mesi. «Accogliamo donne e bambini, c’è un limite ad o...

Migranti : blitz antagonisti davanti sede Mit Milano - no a leggi razziste (2) : (AdnKronos) - Oltre ad esprimere solidarietà alle ong "che stanno disobbedendo a questa tendenza", gli antagonisti rivendicano quindi "il diritto di disobbedire a leggi e imposizioni ingiuste come è anche il recente decreto sicurezza". Proprio per questo "il 27 gennaio, giornata della memoria, sarem

Migranti : blitz antagonisti davanti sede Mit Milano - no a leggi razziste : Milano, 8 gen. (AdnKronos) - blitz degli antagonisti davanti alla sede milanese del provveditorato interregionale alle opere pubbliche, struttura che fa capo al ministero delle Infrastrutture. Nel pomeriggio di oggi, un gruppo di attivisti del centro sociale milanese Cantiere hanno manifestato davan

'Ai palermitani le ville confiscate Il sindaco non ci piazzi Migranti' : ... ritegno, buon senso e dignità? Chi non riesce a risolvere i problemi di Napoli, Palermo, Firenze, Milano deve passare le giornate a preoccuparsi dei problemi dell'altra parte del mondo?". "Finché ...