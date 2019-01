Migranti | a Bruxelles gli eurodeputati di Salvini contraddicono Salvini

Ricollocamenti Migranti - Bruxelles apre all'Italia : La Ue apre a "misure supplementari per regolare il problema dei Ricollocamenti al livello europeo dei migranti"

Bruxelles : L’Italia non ha comunicato quanti Migranti accoglierà : L'Italia ha dato la disponibilita' a prendere una parte dei migranti che verranno sbarcati da Sea Eye e Sea Watch, ma e' l'unico degli otto Paesi che partecipano all'accordo a non aver ancora reso noto il numero, riservandosi di farlo solo dopo lo sbarco, secondo quanto si apprende a Bruxelles. Alla Commissione Ue comunque si aspettano tra le 20 e le 25 persone, ed in ogni caso un numero a due cifre. Germania e Francia ne riceveranno 60 ...

Migranti - il caso Sea Watch all'esame dell'Ue : vertice a Bruxelles - : Si riunisce il Consiglio dei ministri degli Affari generali, mentre la nave dell'Ong resta in mare, al largo di Malta, in condizioni critiche. Situazione difficile anche sulla Sea Eye. Il governo ...

Guerriglia urbana a Bruxelles contro i Migranti : L’aria è di quelle da neve, eppure l’atmosfera a Bruxelles è di quelle surriscaldate, dove le forze più intransigenti della parte fiamminga del Paese si sono date appuntamento contro le politiche nazionali ed europee a sostegno dei migranti. Migliaia di persone, oltre cinquemila, hanno invaso la capitale belga e dell’Ue per dar vita alla «Marcia ...

Bruxelles a ferro e fuoco : manifestazioni pro e contro i Migranti : La rivolta contro il totalitarismo globalista si espande in tutto il mondo. I popoli della Terra rivendicano il loro diritto ad esistere. I popoli della Terra non vogliono estinguersi. pic.twitter.

Bruxelles - scontri tra manifestanti favorevoli e contrari ai Migranti. Bombe carta al Parlamento UE : Migliaia di manifestanti, partecipanti a due cortei, si sono fronteggiati a Bruxelles, nel quartiere delle istituzioni europee. Decine gli arresti, esplose Bombe carta di fronte al Parlamento UE.Continua a leggere

Bruxelles - cortei pro e contro Migranti : 15.35 Scontri a Bruxelles, nella zona delle istituzioni europee, tra due diverse manifestazioni, una contro i migranti e l'altra contro il razzismo. La polizia ha fatto uso di lacrimogeni e idranti davanti alla sede della Commissione europea. Oltre 5 mila persone protestano in piazza contro il patto Onu sui migranti. Mentre un altro corteo di circa mille dimostranti manifesta contro la xenofobia e il razzismo. A loro si è unito un gruppo di ...

Bruxelles lascia l'Italia da sola : "Non redistribuiremo i Migranti" : Duro colpo per Italia e Grecia sul fronte migranti . La Commissione europea ha deciso di abbandonare la proposta di introdurre le quote di ripartizione obbligatoria dei richiedenti asilo. Come ha ...