Meteo | maltempo oggi al centro-sud e tanto freddo Nevica a Potenza

Allerta Meteo - forte maltempo e tanta neve al Centro/Sud : nuovo avviso della protezione civile - MAPPE e BOLLETTINI : Allerta Meteo – Continuano gli effetti dell’area depressionaria che sta interessando il nostro Paese determinando un moderato peggioramento al Centro-sud e un rinforzo dei venti di Favonio sull’area alpina ed occidentali sulle estreme regioni meridionali. Correnti di aria fredda provenienti dai Balcani favoriranno nevicate, fino a bassa quota, su Abruzzo e Molise, e, a quote superiori, su Sicilia, Calabria e Basilicata. Sulla base delle ...

Meteo Protezione Civile : maltempo e nuove nevicate al centro-sud domani : Una perturbazione artica apporterà un nuovo peggioramento sulla nostra penisola a partire da domani, con maltempo e nevicate a quote progressivamente in calo al centro-sud. Ecco il bollettino...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per la nuova ondata di maltempo in arrivo sull’Italia : forti venti di burrasca - foehn alpino e maltempo al Sud : Allerta Meteo – Il nostro Paese continua ad essere interessato da un flusso di correnti fredde in quota settentrionale che determinerà, dal pomeriggio di oggi, un moderato peggioramento al centro-sud ed un rinforzo di venti di favonio sull’area alpina ed occidentali sul Tirreno. Nella giornata di domani l’instabilità interesserà in particolare le regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione ...

Allerta Meteo - nuova ondata di freddo e maltempo : colpirà il Sud - tanta NEVE fino a bassa quota tra Mercoledì 9 e Giovedì 10 [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Il respiro Balcanico che mantiene basse le temperature al Centro/Sud Italia ha determinato picchi eccezionalmente bassi nelle minime di stamattina, che sono piombate fino ai -8,0°C di L’Aquila nel cuore dell’Appennino, ma anche a -0,7°C di Brindisi sulla costa pugliese. Molto freddo su tutto il Salento con i -2,2°C di Nardò, i -1,7°C di San Pancrazio Salentino e i -1,2°C di Taurisano. Gelo anche in Calabria con ...

Allerta Meteo - inizia un’altra notte glaciale sull’Italia. Ancora maltempo al Sud - temporali di neve in Sicilia e -15°C in Sila [LIVE] : Allerta Meteo – Continua l’ondata di gelo e neve in corso sull’Italia. Il nucleo freddo più intenso ha raggiunto la Sicilia dove si stanno verificando temporali da neve con fulmini, tuoni e rovesci nevosi fin sulle coste. La neve ha imbiancato Palermo e le temperature sono crollate su valori glaciali. Alle ore 21:00 abbiamo -5°C a Piazza Armerina e Troina, -4°C a Enna e Mistretta, -3°C a Bronte, Nicolosi e Mussomeli, -2°C a ...

Maltempo - confermata l’Allerta Meteo in Puglia : peggioramento nella notte - neve a quote basse : Un peggioramento sensibile delle condizioni Meteorologiche è previsto per la notte in Puglia. La Protezione civile della Regione conferma l’arrivo di neve anche a quote basse e nelle zone costiere mentre oggi e la notte scorsa ha interessato le aree interne del Subappennino dauno e del Gargano nel foggiano e soprattutto la Murgia barese (in maniera copiosa Santeramo, Altamura, Gravina, Toritto, Cassano), oltre che le aree interne del ...

Meteo - arriva il maltempo : freddo artico e nevicate anche in Sicilia : Il Dipartimento della Protezione Civile annuncia per oggi 2 gennaio, venti forti in tutta Italia e nevicate a quote basse al Centro Sud, anche Sicilia

Allerta Meteo Campania : maltempo in arrivo - alto rischio neve : La Protezione civile della Campania ha inviato un’Allerta alle amministrazioni comunali dell’intero territorio e alle autorità competenti, in ordine al rischio neve che interesserà la regione nei prossimi giorni. In particolare, è previsto un abbassamento delle temperature che dal prossimo 3 gennaio porterà nevicate e gelate anche a quote di pianura, che potrebbero determinare disagi per la popolazione. Nella nota, in cui si invita a ...

Meteo Protezione Civile domani : freddo e maltempo su Adriatiche e al Sud : Nella giornata di domani, ultimo dell'anno, avremo l'ingresso più marcato della massa d'aria fredda proveniente dai Balcani che si sta avvicinando in queste ore alla nostra penisola. Questa darà...

Meteo - il 2018 si chiude con una ondata di maltempo e neve al Centro-Sud : A causa di una perturbazione che insisterà sopratutto sui Balcani, l’alta pressione cederà sul suo lato orientale portano pioggia e freddo a partire dal pomeriggio di domenica e per tutto il 31 dicembre sulle regioni adriatiche centrali e quelle meridionali dove la neve raggiungerà una quota di 400-500 metri.Continua a leggere

Meteo : irruzione artica in arrivo - maltempo e locali nevicate a breve al sud : Il 2018 è pronto a salutarci con una discreta ondata di freddo di stampo artico, sicuramente non gelida ma comunque in grado di portare maltempo e locali nevicate sino in collina. La perturbazione,...