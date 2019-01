Meteo | gelo polare sull' Italia | ' Temperature giù fino a -5Â°' Sabato la tregua | domenica

Allerta Meteo Sicilia : forti venti e gelo in arrivo : La Protezione civile regionale ha emesso oggi un bollettino di Allerta gialla in Sicilia per condizioni Meteo avverse dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani. In particolare viene evidenziato che sono previsti forti venti e un generale sensibile calo delle temperature, specie nei valori minimi con valori molto bassi serali nel primo mattino e nelle ore serali. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: forti venti e gelo in arrivo sembra ...

Previsioni Meteo - nuova ondata di gelo e neve tra Italia e Balcani : allarme blizzard in Montenegro - Albania - Grecia e Macedonia [MAPPE] : 1/8 ...

Meteo Napoli e Campania : nuova ondata di gelo da oggi 9 gennaio : Quello appena iniziato, pare essere un anno imprevedibile per ciò che concerne le previsioni Meteorologiche. Infatti, dopo una tregua avvenuta proprio nei giorni scorsi, a partire da mercoledì 9 gennaio si assisterà pian piano all'arrivo di un nuovo vortice di aria fredda, una nuova perturbazione proveniente dall'Europa nord-orientale che andrà ad interessare in particolare la Campania e la città di Napoli, ma anche il resto del territorio ...

Meteo - tornano gelo e neve sull’Italia. Le regioni più colpite : Rientro a scuola e alle attività lavorative dopo le feste natalizie con temporanea tregua sull’Italia, ma presto il Meteo è destinato a cambiare nuovamente, in questo inizio di un mese di gennaio che si preannuncia piuttosto dinamico. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che anche nel corso di oggi il sole risulterà inizialmente prevalente sul nostro Paese, con cielo che si presenterà sereno in particolare al Nordovest, sulle Isole ...

Allerta Meteo e rischio gelo e nevicate : domani 08 Gennaio 2019 scuole chiuse in molti Comuni d’Italia [ELENCO LIVE] : Continua l’ondata di maltempo che sta investendo l’Italia da Nord a Sud, con gelo e nevicate. E in molti Comuni si attivano le misure preventive, come la chiusura delle scuole per la giornata di domani, martedì 08 Gennaio 2019. Ecco l’elenco aggiornato regione per regione delle scuole chiuse per la giornata di domani, martedì 08 Gennaio 2019. Sicilia Bronte (Catania) Petralia Soprana (Palermo) Calabria Dasà (Vibo ...

Previsioni Meteo - la Befana stempera il freddo al Sud e riporta il foehn al Nord ma in settimana torna il gelo da est [MAPPE] : 1/21 ...

Previsioni Meteo : tregua ad inizio settimana - poi di nuovo gelo : Durante la prossima settimana, ovvero in occasione dei rientri a scuola per gli studenti di tutta Italia, il tempo sarà ancora incerto, ma il lunedì sarà certamente più stabile rispetto alla situazione attuale. Da martedì in poi però l'alta pressione spingerà aria fredda dalle zone artiche nuovamente verso il Centro-Sud, sferzandolo con un vortice di aria gelida. Al Nord la situazione si presenterà più asciutta e stabile, anche se le temperature ...

Meteo - gelo sull'Italia. Neve sulle spiagge del Salento - a Matera e sul Vesuvio. Asili chiusi a Potenza : Neve sulle spiagge del Salento, a Matera e sul Vesuvio. Panorami mozzafiato ma anche qualche disagio. Italia sottozero per l'ondata di gelo artico che ha colpito l'intera Penisola....

Allerta Meteo - ancora gelo e neve al Sud : nuovo pesante avviso della protezione civile per Sabato 5 Gennaio [BOLLETTINO e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Continuano gli effetti del flusso di correnti fredde proveniente dal nord Europa che ancora nelle prossime ore determinerà il persistere di forti venti al sud, di una sensibile diminuzione delle temperature con nevicate a quote molto basse su Sicilia e Calabria. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Allerta Meteo Puglia : ancora gelo e neve a bassa quota : “Sono previste per le prossime ore nevicate a tutte le quote con apporti al suolo moderati e temperature generalmente basse in serata, con valori fino a molto bassi alle quote collinari; diffuse gelate notturne e mattutine nelle zone interessate dalle nevicate, persistenti anche durante il ciclo diurno alle quote collinari e montuose. quota neve tendente a generale rialzo nella giornata di domani”. Così la Protezione civile della ...

Ondata di gelo e neve : scatta l’allerta Meteo in Puglia : Peggiorano le condizioni in tutta la Puglia e la Prefettura di Bari non perde tempo: diramato subito l’avviso di allerta gialla che parte dalle 20:00 di questa sera e dovrebbe estendersi per le successive 24 ore. L’arrivo del vento artico ha colpito tutto il meridione, ormai posto sotto costante controllo. Anche il mare risulta essere molto mosso con rischio burrasca in diverse zone. I danni non sono pochi: parte il disagio per i ...

Allerta Meteo - gelo e neve al Sud : pesante avviso della Protezione Civile per Venerdì 4 Gennaio [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – La nostra penisola continua ad essere interessata dal flusso di correnti fredde proveniente dal nord Europa che determina il persistere di forti venti al sud, una sensibile diminuzione delle temperature, con nevicate sul versante adriatico centro-meridionale fino al livello del mare e a quote molto basse sul resto del sud Italia. La situazione è critica nelle Regioni meridionali, con una vera e propria emergenza neve. Sulla ...

Meteo - l’irruzione artica porta il gelo : Il freddo che arriva dal nord dell’Europa è destinato a investire l’Italia, a partire dalla metà della prima settimana di gennaio, con un crollo delle temperature fino a 10 gradi sotto la media stagionale e possibilità di nevicate nel sud est ionico e tirrenico della nostra penisola. Secondo gli esperti delle previsioni Meteo è alta la percentuale di nevicate nelle Marche, Puglia, Abruzzo, Molise, e Basilicata anche a quote basse sui versanti ...