Mercato NBA – Finisce la telenovela su Patrick McCaw | l’ex Warriors si accorda con i

Mercato NBA – Chandler Parsons e i Memphis Grizzlies si separano : raggiunto l’accordo per il buyout : Si separano le strade di Chandler Parsons e dei Memphis Grizzlies: dopo tanti infortuni e un quadriennale folle, il giocatore e la franchigia si accordano per il buyout Resta l’amaro in bocca per quello che poteva essere, viste le premesse, soprattutto quelle contrattuali, neanche minimamente rispettate dall’apporto in campo: Chandler Parsons e i Memphis Grizzlies si sono separati. Troppi gli infortuni che hanno costretto il ...

NBA – Houston Rockets - il gm Morey non ha dubbi : “vogliamo il titolo - prima della deadline opereremo sul Mercato” : Il gm degli Houston Rockets, Daryl Morey, ha espresso la volontà di migliorare la squadra sul mercato: in Texas arriverà qualche volto nuovo prima della trade deadline di febbraio Gli Houston Rockets hanno vissuto un inizio di stagione davvero complicato, con risultati ben al di sotto delle attese. La franchigia texana, ritrovatasi in fondo alla Western Conference, si è dunque rimboccata le maniche, affrontantando problemi di rosa, ...

Mercato NBA – Colpo Cleveland Cavaliers : firmato Patrick McCaw - gli Warriors non pareggiano l’offerta : I Cleveland Cavaliers firmano Patrick McCaw: i Golden State Warriors non pareggiano l’offerta fatta dalla franchigia dell’Ohio Non solo cessioni in casa Cleveland Cavaliers. La franchigia dell’Ohio ha messo sotto contratto Patrick McCaw, restricted free agent che in estate ha rifiutato il rinnovo proposto dai Golden State Warriors. I Cavs gli hanno proposto un biennale da 6 milioni di dollari che la franchigia della Baia ...

Mercato NBA – Nick Young dice addio a Denver : ‘Swaggy P’ tagliato dai Nuggets : L’avventura di Nick Young ai Denver Nuggets finisce in breve tempo: la franchigia del Colorado taglia ‘Swaggy P’ dopo appena 4 partite giocate Campione NBA in carica, ma senza squadra. La storia di Nick Young ha dell’incredibile. In effetti ‘Swaggy P’, dopo essere stato rilasciato in estate dai Golden State Warriors, aveva trovato un accordo al minimo salariale con i Denver Nuggets nelle scorse settimane. La franchigia del Colorado aveva ...

Mercato NBA – All’interno della lega pochi dubbi : i Knicks saranno la prima scelta di Kevin Durant in estate : Diversi addetti ai lavori in NBA hanno dato vita ad un vero e proprio sogno di Mercato: Kevin Durant avrebbe messo i Knicks in cima alle proprie preferenze Frank Isola di ‘The Athletic’ ha fatto un graditissimo regalo di Natale a tutti i tifosi dei New York Knicks. Secondo il giornalista, diversi agenti NBA e altri addetti ai lavori non avrebbero dubbi sul fatto che, in caso di addio ai Golden State Warriors in estate, Kevin Durant avrebbe ...

NBA - LeBron James e il Mercato dei Lakers : 'Ho sempre reclutato nuovi giocatori' : Il suo nuovo marchio, soprattutto il suo nuovo motto e messaggio da lanciare al mondo NBA. "Alla fine di tutto ciò che più conta è vincere: il mio lavoro adesso è quello di dimostrare che posso farlo.

Mercato NBA - Austin Rivers firma con Houston e ritrova l'odiato Chris Paul : durato poco il periodo senza squadra di Austin Rivers: la guardia che si è liberata dal contratto con i Phoenix Suns ha firmato un accordo fino a fine anno con gli Houston Rockets, come riportato da ...

Mercato NBA – Colpo Houston Rockets : firmato il free agent Austin Rivers : Gli Houston Rockets piazzano un Colpo nel loro backcourt: firmato il free agent Austin Rivers tagliato dai Suns Arrivato ai Phoenix Suns nella trade che ha portato Trevor Ariza ai Washington Wizards, Austin Rivers ha già cambiato squdra. L’ex playmaker dei Clippers ha chiesto subito di essere tagliato alla franchigia dell’Arizona, rinunciando ad un ruolo di primo piano e un posto da titolare per potersi accordare con una ...

Mercato NBA – Anthony Davis mette in guardia i Pelicans : “fra la legacy e i soldi sceglierò sempre…” : Anthony Davis, finito al centro di diverse voci di Mercato, ha spiegato di preferire una carriera vincente in NBA ai soldi: chiaro segnale del mancato rinnovo con i Pelicans? Nei giorni scorsi Anthony Davis è finito al centro di diversi rumor di Mercato. Il centro dei Pelicans sarebbe sostanzialmente davanti ad un bivio: rinnovare con i Pelicans per un quinquennale da 239 milioni complessivi, il contratto più ricco che una squadra NBA ...

Mercato NBA - i Knicks sondano il terreno per Jabari Parker : Jabari Parker è finito nel mirino dei New York Knicks, i Bulls sono alla ricerca di una franchigia acquirente per l’ala I Knicks sono tra le squadre che hanno espresso interesse per il talento dei Chicago Bulls, Jabari Parker. Secondo quanto rivelato da ESPN, ci sarebbe stato un sondaggio da parte della franchigia di New York per capire i margini di una possibile trade, nulla però di imminente al momento. Una cosa è certa, i Bulls ...

Mercato NBA – Anthony Davis gela i Lakers : “ringrazio LeBron James per le belle parole ma non mi interessa” : Anthony Davis apprezza le lusinghe di LeBron James ma allontana le voci di Mercato e si concentra sul presente ai New Orleans Pelicans Negli ultimi giorni, diversi rumor di Mercato NBA hanno affiancato il nome di Anthony Davis ai Los Angeles Lakers. Interrogato sul possibile arrivo del centro dei Pelicans, LeBron James si è detto estasiato all’idea di averlo come compagno di squadra. Nei prossimi mesi, Anthony Davis dovrà prendere ...

Mercato NBA – Cena ‘galeotta’ con Carmelo Anthony - LeBron James svela : “vorrei Melo ai Lakers” : LeBron James a Cena con il grande amico CarMelo Anthony, attualmente alla ricerca di una squadra: si alimentano i rumor che vorrebbero Melo diretto verso Los Angeles Stagione da dimenticare quella di CarMelo Anthony. Dopo essere stato scambiato senza troppi complimenti dai Thunder agli Hawks, Melo è stato tagliato dalla franchigia della Georgia per accasarsi ai Rockets. In Texas le sue prestazioni non sono certamente aumentate di livello. ...

Mercato NBA - LeBron James sogna Anthony Davis : 'Sarebbe fantastico' : Da quando LeBron James ha firmato con i Los Angeles Lakers, tutti aspettano solamente di conoscere quale stella sarebbe andata a fargli compagnia in maglia gialloviola. Tutto quello spazio salariale ...

Mercato NBA – I Phoenix Suns tagliano Austin Rivers : 5 squadre da Playoff su di lui : Austin Rivers pronto ad accordarsi per il buyout con i Suns, dopo essere stato scambiato dagli Wizards, il playmaker sarebbe finito nel mirino di 5 squadre da Playoff Nei giorni scorsi Austin Rivers è stato scambiato dagli Washington Wizards ai Phoenix Suns, nell trattativa che ha portato Trevor Ariza nella Capitale. Il figlio di Doc Rivers ha subito chiesto il rilascio, visto che i Phoenix Suns non sembrano avere gli stessi obiettivi del ...