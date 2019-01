Meningite | 35enne in gravi condizioni nel Reggiano | prognosi riservata

Meningite - studentessa 19enne ricoverata a Padova. Grave un 35enne : Meningite, studentessa 19enne ricoverata a Padova. Grave un 35enne La giovane, originaria di Lagnasco (Cuneo), non è in pericolo di vita. Sottoposte a profillassi una ventina di persone. Condizioni gravi ma stazionarie per l'uomo, ricoverato all'ospedale Maggiore di Parma Parole chiave: ...