Medio Oriente | Pompeo rassicura gli alleati | l' impegno Usa non cambia

Forse c’è una nuova strategia degli Stati Uniti in Medio Oriente : Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha fatto un importante discorso al Cairo e ha detto due cose importanti: Obama ha sbagliato tutto e l'Iran va fermato ad ogni costo

Mike Pompeo straccia l'eredità di Obama in Medio Oriente : "L'era dell'autolesionismo è finita. L'America non dovrà più vergognarsi di niente". Parola di Mike Pompeo, il segretario di Stato Usa che in un intervento al Cairo straccia l'eredità di Barack Obama in politica estera e fa a pezzi soprattutto la strategia dell'ex presidente in Medio Oriente: troppo indulgente verso il terrorismo radicale islamico e troppo accondiscendente verso l'Iran, tornato ad essere con Donald ...

Pompeo - non ci ritiriamo da Medio Oriente : ANSA, - IL CAIRO, 10 GEN - Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha sottolineato al Cairo che gli Stati Uniti non si disimpegneranno dal Medio Oriente e puntano a bloccare le esportazioni ...

Pompeo - non ci ritiriamo da Medio Oriente : ANSA, - IL CAIRO, 10 GEN - Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha sottolineato al Cairo che gli Stati Uniti non si disimpegneranno dal Medio Oriente e puntano a bloccare le esportazioni ...

Viaggio di Pompeo in Medio Oriente tra l'8 e il 15 gennaio - : Il Segretario di Stato americano annuncia che in Arabia chiederà aggiornamenti sullo stato delle indagini sulla morte del giornalista Jamal Khashoggi. Il Segretario di Stato americano Michael Pompeo ...

CAOS Medio ORIENTE/ Il doppio errore di Trump preoccupa Israele e fa un regalo all'Iran : Sembra che Trump stia riconsiderando i tempi del ritiro dalla Siria, ma si verifica già una serie di conseguenze non positive per Washington.

In tutto il Medio Oriente i cristiani collassano. Tranne in un posto : Israele : La maggior parte dei cristiani in Israele non festeggerà questa settimana perché sono greco-ortodossi e il loro Natale cade il 7 gennaio. Ma questo è comunque un buon momento per fare il punto sullo stato della libertà di religione in questa regione” scrive il Jerusalem Post. “All’inizio di questo m

Yemen - il prezzo del ritiro americano dal Medio Oriente : La guerra nello Yemen e il comportamento saudita sono il primo esempio concreto del Medio Oriente post-americano; della mutazione geopolitica e militare, risultato della progressiva...

L'America First di Donald Trump trasforma il Medio Oriente in un suq : All'amico "Bibi" Donald Trump ha ricordato che gli Stati Uniti pagano ogni anno per la sicurezza d'Israele 4,5 miliardi di dollari. Alle petromonarchie del Golfo, Arabia Saudita in primis, ha chiesto di aprire ancora di più i cordoni della borsa perché la sicurezza costa e L'America "non intende essere più il Poliziotto del mondo". È la quintessenza dell' "America First" proiettata sul perturbato, esplosivo scenario ...

Alta tensione in Medio Oriente. Israele intercetta missile siriano : tensione alle stelle tra Israele e Siria . La contraerea siriana ha aperto il fuoco contro quelli che i media locali hanno definito 'obiettivi nemici' nei pressi di Damasco. Poco dopo l'esercito ...

Medioriente - media : esercito israeliano intercetta missile siriano : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Ritiro truppe Usa dal Medioriente - è un paradosso ma Trump sta facendo lo stesso errore di Obama : Negli Stati Uniti la notizia che le truppe tornano a casa dall’Afghanistan e dalla Siria ha sorpreso non pochi. La politica estera di Trump è stata chiara dal primo giorno in cui ha preso possesso della Casa Bianca e può essere riassunta con uno slogan “Make America Great Again at Home”, in altre parole: smettiamo di fare i poliziotti del mondo ed occupiamoci delle nostre cose. Ciononostante, negli ultimi due anni, una schiera di politici e ...

CAOS USA/ L'addio di Mattis mette Trump nei guai e regala il Medio Oriente a Putin : Il segretario alla Difesa, Jim Mattis, si è dimesso in aperto contrasto con la politica estera di Trump, aprendo una grave crisi nell'amministrazione

Jim Mattis non segue più Donald Trump. Dal disimpegno Usa squilibri a catena in Medio Oriente : Il Generale contro il Presidente. Una rottura strategica, che svela uno scontro che non è solo di carattere operativo-militare, ma che investe la visione stessa del ruolo degli Stati Uniti nel mondo. L'amministrazione Trump perde un altro pezzo. Un pezzo da Novanta. Il capo del Pentagono, il generale Jim Mattis, lascia l'incarico alla fine di febbraio.General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after ...