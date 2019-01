Matera 2019 – Open Future su Sky Arte la Matera Capitale europea della cultura

Matera 2019 OPEN FUTURE 10 Gennaio 20.45 Sky Arte : Interviste, luoghi unici, teatro, musica, cinema scienza, Arte e danza tutto questo compone il caleidoscopio del mondo colorato e "meticcio" , Verri, raccontato da MATERA 2019 " OPEN FUTURE . Una ...

Matera 2019 - in coda sotto la pioggia per ritirare pass per inaugurazione Capitale della cultura : Decine e decine di persone davanti alla prefettura per l'evento con il presidente Mattarella aperto a 3.500 persone. Ci sono stati anche momenti di tensione

La Mostra su Salvador Dalì tra i Sassi di Matera - Date 2018 / 2019 : ... il tempo , infinito e fugace ; l' involucro solido e il contenuto molle ; la dialettica tra religione e scienza ; la metamorfosi tra reale e surreale . Un'esperienza da non perdere! Informazioni ...

Ferrovie Appulo Lucane - FAL - per Matera 2019 : Ministro Lezzi in visita a Serra Rifusa e Matera Centrale : A buon punto i lavori disposti da Ferrovie Appulo Lucane, FAL, per la realizzazione e l'adeguamento di infrastrutture in Basilicata in vista dell'apertura di "Matera 2019 Capitale Europea della ...

Cultura : il 2019 è l’anno di Matera capitale europea : Il 2019 è l’anno di Matera capitale europea della Cultura insieme a Plovdiv (Bulgaria): è la quarta città italiana a fregiarsi di questo prestigioso riconoscimento dopo Bologna, Genova e Firenze. La città dei Sassi è stata proclamata capitale europea della Cultura nel 2014, grazie al dossier ”Open Future” che è imperniato sul connubio tra innovazione e storia millenaria. Un esempio di questo connubio è la valorizzazione degli ...

“L’anno che verrà” – 31 dicembre 2018 – Amadeus inaugura il 2019 da Matera con Il Volo - Ranieri e tanti altri. : Dal lontano 2003 è il consueto appuntamento che apre e chiude l’anno televisivo di Rai 1. Si tratta de L’anno che verrà, lo spettacolo in piazza dell’ammiraglia della TV di Stato, che quest’anno giunge alla sedicesima edizione. Dopo essere stato ospitato da Rimini (dal 2003 al 2010), Courmayeur (dal 2011 al 2014), Matera (2015), Potenza […] L'articolo “L’anno che verrà” – 31 dicembre 2018 – Amadeus inaugura il 2019 ...

L'anno che verrà - il Capodanno 2019 in diretta da Matera - condotto da Amadeus : Torna, anche quest'anno, il 31 dicembre, l'appuntamento con la fine delL'anno, in diretta su Rai Uno, L'anno che verrà, il grande spettacolo del Capodanno di Rai1. Sarà Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, la cornice de "L'anno che verrà", condotto da Amadeus: un evento come sempre ricco di cultura, spettacolo, musica e danza, quest'anno in diretta dalla città dei “Sassi”, che con la sua bellezza paesaggistica e le tradizioni storiche ...

Matera su Raiuno - Bari su Canale 5 : il derby tv delle piazze per arrivare al 2019 In molte altre città pugliesi spettacoli per il countdown di San Silvestro : E ancora: Taranto con Elio e le storie tese, Ostuni, Martina Franca, e ancora tanti e tanti spettacoli nelle piazze pugliesi per arrivare al 2019. Di seguito il comunicato: Ha aperto i concerti di ...

Capodanno 2019 - da Milano a Matera passando per Firenze e Napoli : ecco come si festeggia nelle principali città italiane : Capodanno in piazza ma con cautela. Botti vietati, misure anti-terrorismo e quest’anno, dopo quanto accaduto nella discoteca di Corinaldo, anche lo spray al peperoncino sarà vietato nella maggior parte delle città italiane. Sono tante le iniziative per chi non ha paura di sfidare il freddo e vuole godersi spettacolo e buona musica. A Torino, in Piazza Castello, andrà in scena il Masters of Magic World Tour, uno degli spettacoli di illusionismo ...

Natale - Matera è già nel 2019 : tanti turisti nei Sassi : A meno di un mese dall’inaugurazione, il 19 gennaio 2019, dell’anno da Capitale europea della Cultura, anche nella mattinata di Natale, Matera è affollata di turisti, italiani e stranieri, che scattano foto e selfie con l’incantevole scenario dei rioni Sassi sullo sfondo. In particolare, i turisti sono attratti dalle sculture, di cui tre sono esposte all’aperto, della mostra su Salvador Dal, che è visitabile pure oggi nel ...

Matera 2019 E POMPEII THEATRUM MUNDI : "LA PIÙ BELLA DELLE VERGOGNE" : ... sul cui palcoscenico andrà in scena, tra il 20 giugno e il 13 luglio 2019, il terzo ciclo di spettacoli con quattro grandi opere in prima assoluta. Fra queste, la creazione di danza contemporanea ...

Matera2019 - piantumati 40 alberi per Materadio 2018 : Gli alberi che Legambiente Matera ha scelto sono fruttiferi, storicamente collaboratori della economia domestica rurale e pastorale, legati alla geografia ed alla storia dei luoghi: sorbo, melograno, ...

Matera 2019 : 40 piante per dare ‘ossigeno’ alla Capitale della Cultura : Profumi e frutti con le piante autoctone di sorbo, melograno, carrubo, noce, cotogno, bagolaro, fico, mandorlo e alloro per dare “ossigeno” ai luoghi di Matera Capitale europea della Cultura 2019. E’ l’iniziativa attuata oggi da Legambiente, Fondazione “Matera-Basilicata 2019” e “Materadio 2018” e che ha portato alla piantumazione di 40 alberi nei terreni attigui a Casino Padula, il luogo di ...