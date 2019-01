Mafia | arresti Palermo | il racconto del pentito che si autoaccusa di due omicidi 2

Mafia : fatta luce su due omicidi nel palermitano - tre arresti : Palermo, 10 gen. (AdnKronos) - fatta luce su due omicidi di Mafia avvenuti nel palermitano . Nella notte i Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Gip del Tribunale nei confronti di 3 indagati ritenuti responsabili di du

Così la Mafia truccava le corse dei cavalli a Palermo - 9 arresti : Palermo , 12 dic., askanews, - All'ippodromo di Palermo i risultati delle corse li decideva la mafia . Per questo all'alba di oggi i carabinieri del capoluogo siciliano, su delega della Dda di Palermo , ...

Mafia - affari all'ippodromo di Palermo : nove arresti/ Gare truccate e summit nelle scuderie : Mafia , affari all'ippodromo di Palermo : nove arresti . Gare truccate e summit nelle scuderie : in manette membri dei clan di San Lorenzo e Resuttana.

Mafia : arresti Palermo - manette anche a giovane promessa dell'ippica : Palermo , 12 dic. (AdnKronos) - C'è anche una giovane promessa dell'ippica siciliana tra i nove arrestati all'alba di oggi nell'ambito dell'operazione 'Corsa nostra' eseguita dai Carabinieri di Palermo che hanno fatto luce sugli interessi della Mafia sull'ippodromo del capoluogo. In manette Gloria Zu

Salvini : ancora arresti - vinceremo la guerra alla Mafia : Roma – “Altro blitz dei Carabinieri e altri arresti e perquisizioni per boss e delinquenti mafiosi, questa volta in provincia di Trapani. Grazie alle Forze dell’Ordine e alla Magistratura che proseguono implacabili la guerra (che vinceremo ) contro la mafia ”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini , vicepremier e ministro dell’Interno. L'articolo Salvini : ancora arresti , vinceremo la guerra alla mafia proviene da ...

Mafia : estorsioni nel nisseno - sei arresti : Palermo, 11 dic. (AdnKronos) - Sei persone in manette nel nisseno , dove i Carabinieri del comando provinciale carabinieri di Caltanissetta hanno eseguito cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere ed una agli arresti domiciliari, emesse dal gip presso il tribunale di Caltanissetta, su richies

Mafia - decapitata la nuova Cupola : tra i 46 arresti anche Settimo Mineo : Chi è Settimo Mineo, nuovo boss della Mafia 'eletto' il 29 maggio E in auto a un uomo d'onore racconterà minuto per minuto, non sapendo di essere intercettato, la cronaca del summit appena concluso ...