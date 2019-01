M5S e Lega ancora forti nonostante gli scivoloni

Reddito di cittadinanza - al centro della lite Lega-M5S l’aumento della pensione d’invalidità : ne beneficeranno in 260mila : Uno scontro tra gli alleati di governo, fino alla minaccia del leader della Lega di non votare il decreto sul Reddito di cittadinanza atteso giovedì in consiglio dei ministri. Al centro ci sono gli aumenti delle pensioni di invalidità promessi dal vicepremier Luigi Di Maio ma che, si scopre ora, andranno solo a 260mila persone su una platea di oltre un milione di percettori di assegni e trattamenti di questo tipo. Il premier Giuseppe Conte ha ...

Accordo Lega-M5S-Pd - il referendum propositivo dovrà avere il 25% dei sì (degli aventi diritto) : Nel primo round sulle riforme istituzionali, alla fine la spunta la Lega che riesce a mettere in scena il primo grande patto tra maggioranza e opposizioni: in commissione Affari Costituzionali sulla legge che introduce il referendum propositivo, passa un emendamento del Pd per inserire una forma di quorum. Novità importante che i grillini non aveva...

Lega-M5S - dai migranti alla tav - dalle pensioni al reddito di cittadinanza : le tensioni che agitano il governo : APPROFONDIMENTI: reddito di cittadinanza: tutto ciò che c'è da sapere in dieci domande e risposte Sul fronte migranti, Conte è pronto ad assumersi tutta la responsabilità politica del soccorso ...

Lega e M5S pronti per una Carige “di Stato”. Tria : «Preferibile soluzione di mercato» | : Giorgetti: «La nazionalizzazione è una possibilità concreta». Toti: «Un’idea vecchia e sbagliata» |

Lega-M5S - dai migranti alla tav - dalle pensioni al reddito di cittadinanza : le tensioni che agitano il governo : Salvini furioso invoca un «chiarimento»: il casus belli è l’accordo Ue-Malta sullo sbarco e la redistribuzione dei migranti raggiunto senza il consenso della Lega. Ma anche sul reddito di cittadinanza l’intesa barcolla: il decreto potrebbe slittare a venerdì o alla prossima settimana. Il collegamento Italia-Francia ad alta velocità è un altro dei fronti caldi...

Cannabis - dal M5S tre proposte per la legalizzazione. Ma nel governo è scontro : «Non è nel programma» : Cannabis legale , è scontro nel governo. Il Movimento 5 Stelle ha depositato al Senato alcune proposte di legge per la legalizzazione dell'uso e della vendita della Cannabis e dei suoi derivati, e con ...

Lega e M5S per una Carige “di Stato” : Tria: «Una soluzione di mercato sarebbe comunque preferibile». Giorgetti: «La nazionalizzazione è possibilità concreta» |

Salvini : Lega e M5S insieme alle Europee? Ora non c'è esigenza : Un'alleanza tra Lega e M5s alle prossime Europee "non è un'esigenza né loro né nostra. Ci penseremo per il futuro, per il passato non ci abbiamo mai pensato. Ma M5s e Lega sono cambiati, vedremo". Lo ...

Nazionalizzazione e futuro della banca : Carige scava nelle contraddizioni tra Lega e M5S : "Ma come fai a dire una c...ta del genere, ma dai, siamo al governo". Un leghista di rango passeggia per il Transatlantico e commenta quel che ha appena detto Luigi Di Maio. L'argomento è il salvataggio di Carige, le dichiarazioni contestate sono due, appena sparate su Facebook dal vicepremier. La prima: "Scriveremo al commissario straordinario di Carige, nominato dalla Bce, e gli chiederemo di rendere noto al governo l'elenco dei ...

Di Maio : "E' Marcello Minenna il nome del M5S e della Lega alla presidenza Consob" : Va rinnovato il prima possibile il vertice di Consob, lo dobbiamo fare per l'Italia perché è l'authority che monitora i prodotti finanziari . Ricordiamocelo: sono quelli che avrebbero dovuto ...

Fontana non ha preso bene la proposta del M5S di legalizzare la cannabis : "Le proposte sulla legalizzazione dell'uso della cannabis non sono concordate. Si tratta infatti di un tema che non è nel contratto del governo e che non è nell'agenda della Lega. Ci sorprende quindi che vengano presentati disegni di legge che sembrano più provocazioni che altro". Lo afferma il ministro per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana. Il riferimento di Fontanta è ...

Matteo Salvini lancia in Polonia il patto sovranista per le europee : “Come il contratto Lega-M5S” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, lancia il patto sovranista in vista delle elezioni europee. L'obiettivo è quello di emulare il contratto di governo che ha portato Lega e M5s a Palazzo Chigi in Italia: "Abbiamo iniziato un percorso di idee, progetti, futuro, in un Parlamento europeo che sarà diverso dal duopolio socialisti-popolari che da sempre governa l'Europa. Sarà la risposta migliore a tutti gli euroscettici".Continua a leggere

Carige - il decreto Lega-M5S «fotocopia» di quello Gentiloni. Garanzie statali su 3 miliardi di bond : Basta leggere il testo del Dl 237/2016 approvato dall’allora neonato governo Gentiloni per i salvataggi di Mps, Pop Vicenza e Veneto Banca. Il nuovo decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale è identico in ogni dettaglio, dalle regole sulle Garanzie dello Stato fino ai meccanismi, con burden sharing, per la nazionalizzazione...

Tra gli ultrà di Salvini e i gilet gialli di Di Maio - prove di dialogo di Lega e M5S con i facinorosi : ... riunisce i vertici del mondo sportivo e conferma la linea dialogante con i tifosi, che «vanno responsabilizzati». «Chiudere gli stadi e sospendere le partite non è la soluzione», è la parola d'...