L' Ue muove una pedina politica sui migranti | Avramopoulos lunedì a Roma per incontrare

Mara Venier si commuove per la storia di Luca - papà gay di una bimba Down : Un paio di mesi fa è salita agli onori della cronaca una di quelle storie che ci ha ridato un pizzico di speranza in più nell'umanità: Luca Trapanese, gay e single, ha adottato Alba, una bimba nata ...

L’amor che muove il mondo e fa abdicare i re : sua maestà si dimette per sposare una giovane modella russa : Il re della Malesia Muhammad V ha abdicato. Lo ha fatto sapere il palazzo reale, dopo settimane di speculazioni legate al fatto che si è preso un periodo di congedo e di voci sul presunto matrimonio con una ex modella russa. “Il Palazzo informa che sua maestà si è dimesso da 15esimo re, con effetto dal 6 gennaio“, afferma la dichiarazione. E’ la prima volta che un sultano abdica nel Paese a maggioranza musulmana, diventato ...

Una folla di persone si muove come un fluido : per evitare rischi in caso di panico basta ricorrere alla matematica : Il movimento della folla è paragonabile a quello di un fluido e può essere studiato attraverso formule matematiche. E’ dunque possibile avere un sistema per controllare masse di persone in situazioni a rischio, come quelle indotte dal panico in caso di disastri naturali o attentati. E’ quanto emerge dallo studio pubblicato sulla rivista Science dal gruppo dell’università francese di Lione coordinato da Denis Bartolo e Nicolas ...

Lady Gaga si commuove a Las Vegas durante il bis in Shallow - video - : 'Mi avete resa una star' : La tournée a Las Vegas si prolungherà per 74 concerti da tenersi all' Mgm Park Theater con spettacoli che continueranno fino a novembre 2019. La parte Jazz Piano partirà dal 20 gennaio ma c'è spazio ...

Lady Gaga si commuove a Las Vegas durante il bis in Shallow (video) : “Mi avete resa una star” : Lady Gaga si commuove a Las Vegas davanti al suo pubblico. L'episodio si è verificato a Las Vegas, nel corso del bis che ha tenuto per il concerto Enigma con repliche che proseguiranno per tutto il 2019. L'artista è scoppiata in lacrime nel bel mezzo della sua esibizione in Shallow, cogliendo l'occasione per ringraziare i fan per averla resa famosa e aver creduto nel suo talento. "Per molto tempo mi sono sentita incompresa. Tutti pensavano ...

Cecilia Rodriguez scrive una dedica che fa commuovere Belen Rodriguez. Guarda la foto : Da quando sono comparsi sulla scena mediatica italiana, i componenti del clan Rodriguez hanno sempre dimostrato di essere legati da un grandissimo affetto. Davanti alle telecamere quando si è trattato di essere concorrenti o... L'articolo Cecilia Rodriguez scrive una dedica che fa commuovere Belen Rodriguez. Guarda la foto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

De Siervo : «Divieto di promuovere il betting sul campo? Una sciocchezza» : Il nuovo ad della Serie A ha parlato del divieto di promuovere società di scommesse sul campo, aggiungendo: «Il problema del calcio italiano è la pirateria». L'articolo De Siervo: «Divieto di promuovere il betting sul campo? Una sciocchezza» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Una pagina web del parlamento svizzero per promuovere la parità : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Una squadra di Governo per promuovere lo sport in Italia : un Comitato di 7 grandi personalità - nuovo strappo col Coni? : Arrivano grandi novità dal Governo in ambito sportivo. Dopo le lunghe discussioni sulla riforma inserita all’interno della Legge di Bilancio, Giancarlo Giorgetti ha lanciato una nuova iniziativa che probabilmente genererà un nuovo scontro con il Coni e con le varie Federazioni. Il sottosegretario ha istituito un Comitato ad hoc per mettere ordine negli eventi sportivi da promuovere e organizzare, ha formato un gruppo di sette saggi (grandi ...

Pensava di avere una 'pancia da birra' - invece era un tumore : sei ore per rimuoverlo : Ha sempre pensato come la sua fosse una 'pancia da birra'. invece aveva un tumore nello stomaco di 31 chili. Vittima di questa sorpresa è stato il californiano Hector Hernandez. Si è reso conto che ...

Rivoluzione digitale - per non diventare merci dobbiamo promuovere una tecnologia etica : di Luisa Cozzi * La tecnologia crea nuovi casi d’uso, nuove opportunità, ma anche pericoli reali o potenziali e solleva interrogativi complessi sul suo impatto sociale: lavoro, privacy, sicurezza, inclusione, equità. Un processo innovativo senza etica, o semplicemente un comportamento che non tenga conto della variabili intangibili, sta mostrando di non essere in grado di soddisfare quel ruolo sociale che in una visione moderna gli compete. ...

"Prezzo killer". La pubblicità di una donna uccisa per promuovere il Black Friday indigna Milano : rimossa : "Ecco un esempio da non seguire" scrive il sindaco di Milano Beppe Sala postando su facebook l'immagine di una pubblicità shock - con l'immagine di una donna uccisa accostata alle promozioni del Black Friday - che era in vetrina nel negozio del marchio Philipp Plein in corso Venezia, a Milano. La pubblicità, segnalata da molti come offensiva, è stata rimossa dal Comune.La campagna è visibile anche sul profilo ...

In Giappone sta per essere eretta una gigantesca statua di Gundam in grado di muoversi : Negli ultimi anni, in Giappone sono sorte diverse statue di Gundam a grandezza naturale. Tuttavia, o non si muovevano affatto o non si muovevano più di tanto.Durante una recente conferenza stampa, è stato annunciato un quarto anniversario del progetto Gundam. A Gundam Factory Yokohama, una statua di Gundam "mobile" di 18 metri, sarà eretta nell'estate 2020, come segnala Kotaku.Questo prossimo Gundam in scala uno-a-uno sarà diverso dalle ...

Perché converrebbe muoversi in città utilizzando una bicicletta : Lo ha detto anche l'ex Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio a Il Messaggero 'La bici è un mezzo sicuro per muoversi e per far muovere l'economia'. bike sharing, Parigi, AFP, ...