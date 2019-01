Londra | nella bufera Burberry

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Londra 2018 : Elia Viviani è terzo nell’omnium! Confalonieri e Guazzini quinte nella madison : Elia Viviani torna sul podio nell’omnium nella Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. A Londra, nella quarta tappa stagionale, il 29enne veronese ha chiuso al terzo posto, dimostrando di aver ritrovato definitivamente il feeling con la specialità in cui conquistò lo storico oro alle Olimpiadi di Rio 2016, dopo il quale decise di fermarsi per concentrarsi sulla strada. Viviani ha vinto due delle quattro prove in programma: lo scrath e ...

Gomorra - da Napoli a Londra il nuovo volto del male nella quarta stagione : Esterno notte, ha appena smesso di piovere nella realtà e nella finzione Napoli vista dal Vomero brilla come una pietra preziosa: Genny e Azzurra insieme, solidali come mai, girano una delle ultime scene della dodicesima e ultima puntata della quarta serie di Gomorra, si scambiano baci appassionati e promesse e la notizia è che sono ancora vivi. Niente sangue, niente violenza - qualcuno dietro le quinte chiede 'ma ora la butta di ...

Londra : nella bufera Gvc Holdings : Aggressivo ribasso per Gvc Holdings , che passa di mano in perdita del 2,18%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Gvc Holdings mantiene forza relativa ...

L'amore - come al cinema : boom di fidanzamenti a Londra nella libreria di 'Notting Hill' : il piccolo negozio di libri londinese è diventato meta di pellegrinaggio di coppie provenienti da tutto il mondo per proposte di matrimonio da film

Boom di fidanzamenti a Londra nella libreria di "Notting Hill" : L'ultima frontiera del romanticismo? Chiedere la mano alla propria anima gemella nell'iconica libreria di William Thacker, alias Hugh Grant, resa celebre dal film 'Notting Hill'.In vista del ventesimo anniversario della pellicola, infatti, il piccolo negozio di libri londinese (che esiste per davvero e si chiama The Notting Hill Bookshop, anziché The Travel Book Co.) - è diventato meta di pellegrinaggio di coppie provenienti da ...

Londra - Lite a coltellate nella sede Sony : 2 fermi : C i sarebbe una Lite alla base dell'aggressione a colpi di coltello messa in atto da un uomo all'interno della sede Sony di Londra. Un alterco dunque, sfociato in una reazione violenta e non un ...

Due feriti a Londra nella sede Sony. «Una lite fra cuochi armati di coltelli» : SkyNews riferisce di un grave attacco stamani a Londra: un uomo armato di machete ha ferito almeno due persone presso la sede del quartier generale della Sony. Un portavoce della polizia...

Londra - uomo con machete nella sede Sony : due feriti. Non è terrorismo | : L'aggressione è avvenuta a Derry Street, nel quartier generale dell'azienda a Kensington. L'uomo armato è entrato nell'edificio e ha colpito due persone. Immediato l'intervento di agenti armati della ...

Londra : uomo con machete ferisce due persone nella sede della Sony : L'aggressore è stato tempestivamente arrestato e al momento non sono note le ragioni del suo gesto: l'episodio non viene trattato come un atto terroristico.Continua a leggere