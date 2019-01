Lollobrigida | dopo incuria e degrado anche sicurezza a repentaglio

romadailynews

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Roma – “Scene da far west oggi davanti a un asilo di Roma, dove qualcuno a bordo di uno scooter e a volto coperto ha esploso colpi d’arma da fuoco ferendo gravemente un uomo con diversi precedenti penali. E’ assurdo che nella Capitale d’Italia, in pieno giorno e soprattutto nei pressi di una scuola dell’infanzia, possano accadere simili fatti con il serio rischio di veder coinvolti dei bimbi”.“Non bastavano un’e unsenza precedenti, ora a Roma persino ladei cittadini viene messa in pericolo di fronte a episodi di tale gravità. Auspichiamo indagini approfondite e che assicurino al più presto alla giustizia i responsabili dell’agguato”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, FrancescoL'articoloproviene da RomaDailyNews.