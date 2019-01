Lo spasso del governo messo in croce dalla cultura del no

Giornata all’insegna del divertimento per Francesca Sofia Novello : che spasso per la fidanzata di Valentino Rossi con la sua “Patata Squad” [VIDEO] : divertimento, fatiche, sciate e sensualità: una Giornata speciale per Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, sulla neve di Madonna di Campiglio Continua la vacanza sulla neve di Madonna di Campiglio di Valentino Rossi e della sua Francesca Sofia Novello. Il campione di MotoGp e la sua fidanzata non si mostrano molto spesso insieme sui social, ma la bella modella italiana ogni tanto aggiorna i fan tra sciate sullo snowboard ...

Men in Black : International - il primo spassoso trailer del reboot si mostra anche in italiano : ... renderebbero molto felici i fan della saga! Men in Black: International , ricordiamo, è stato girato in svariate località sparpagliate per il mondo , da Londra al Marocco, passando per New York e l'...

Lei cerca di fare benzina - ma ha una Tesla : l’ilarità degli altri automobilisti nel video più spassoso del 2018 : Ci troviamo negli Stati Uniti. Una signora è ferma a una stazione di servizio da diversi minuti, con l’intenzione di rifornire la sua auto, una Tesla S (che è un’auto elettrica). Gli automobilisti dietro di lei si accorgono di quanto sta accadendo e decidono di riprenderla. La scena, divertente, dura ancora un po’ finché non interviene uno degli addetti della pompa di benzina che spiega alla signora che la sua macchina è ...

Ciclismo – Che spasso con Diego Ulissi in ritiro - Aru riprende tutto : il ciclista italiano si improvvisa proprietario del carretto dei gelati [VIDEO] : Diego Ulissi ed il carretto dei gelati: scene esilaranti dal ritiro della UAE Team Emirates La stagione 2018 di Ciclismo è terminata da poco ma i corridori sono già a lavoro in vista del nuovo anno di gare. Croazia, Spagna e tanti altri sono i luoghi scelti dai team del World Tour per i primi raduni per la preparazione fisica per la stagione 2019. La UAE Team Emirates di Fabio Aru sta lavorando sodo a Tarragona, in Spagna, dove tra una ...