L’Italia accoglierà una decina di migranti | sarà la chiesa Valdese ad accoglierli

ilfogliettone

: Detta in chiusura di #LaVeritaAlleSette su @laveritaweb. Voi che dite, visto che #Baglioni spiega che l’Italia si… - Capezzone : Detta in chiusura di #LaVeritaAlleSette su @laveritaweb. Voi che dite, visto che #Baglioni spiega che l’Italia si… - Michelamikba1 : RT @valy_s: È in corso a P. #Chigi il vertice tra #Conte, #Salvini e #DiMaio su #SeaWatch #SeaEye e migranti. L’Italia in effetti è al mome… - Italia5Stars : RT @valy_s: È in corso a P. #Chigi il vertice tra #Conte, #Salvini e #DiMaio su #SeaWatch #SeaEye e migranti. L’Italia in effetti è al mome… -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) E' durato circa un'ora e mezza il vertice palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. E alla fine, un'ora circa dopo la mezzanotte, fonti governative hanno affermato: "Manteniamo l'impegno ad accogliere donne bambini senza dividere nuclei familiari, li affideremo allache si e' offerta disenza oneri per lo Stato". Si tratta di poco piu' di 10 persone. Tuttavia, s'è tenuto a precisare che il governo conferma la "linea rigorosa per contrastare l'immigrazione irregolare".Il ministro dell'Interno Matteo Salvini si dichiara "molto soddisfatto dell'esito della riunione", ma ha sottolineato che "d'ora in poi meglio incontrarsi prima che dopo, l'immigrazione la gestisce il ministro dell'Interno". "Io non cambio idea, anzi faccio due passi in avanti - ha aggiunto il vicepremier leghista -. Non ci ...