Liam Gallagher torna in Italia | sarà il 4 luglio al Festival Collisioni

Liam Gallagher : «In musica non ho voluto reinventare nulla o lanciarmi in viaggi ipergalattici» : Liam Gallagher torna in Italia per un’unica data: si esibirà infatti il prossimo 4 luglio a Collisioni, il festival agrirock di musica e letteratura che da dieci anni si tiene nell’incantevole borgo di Barolo delle Langhe Unesco. I biglietti per lo show saranno disponibili dalle ore 10.00 di venerdì 11 gennaio 2019 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Dopo la parentesi con i Beady Eye (che ...

Manchester City - Liam Gallagher sfotte Klopp : 'Se quello è calcio heavy metal...' : Un affondo che, inevitabilmente, ha scatenato polemiche sui social dividendo le due fazioni di fan interessate: da una parte il sostegno del popolo dei Citizens , dall'altra l'ira del mondo Reds . E ...

Noel Gallagher risponde a Liam : “Riunire gli Oasis? Piuttosto vado a suonare per strada” : Perentorio e laconico, Noel Gallagher ha risposto dopo mesi di attesa all'appello che il fratello Liam gli aveva rivolto su Twitter. Lo ha fatto, però, attraverso il magazine musicale Mojo muovendo al fratello diverse frecciate e accuse per replicare alla richiesta di riunire gli Oasis. I colossi del brit-pop degli anni '90, infatti, hanno sempre lasciato il segno nel mondo della musica non solo per i loro maggiori successi, ma anche per il ...

Noel Gallagher dice no alla reunion degli Oasis : 'Liam ha insultato mia moglie' : Noel Gallagher ha detto che i commenti di sui fratello Liam sulla sua famiglia sono tra le ragioni per le quali ha rifiutato di riformare gli Oasis . L'ex cantante della band di Manchester aveva ...