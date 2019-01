Le serie tv che finiscono nel 2019

Buffy torna in TV - Sarah Michelle Gellar protagonista di una nuova serie : il commento della star : Sarah Michelle Gellar torna sul piccolo schermo con una nuova serie televisiva. Per chi aspettava un ritorno dell'indimenticabile Buffy l'ammazzavampiri dovrà ricredersi: l'attrice sarà infatti la protagonista di un progetto prodotto dalla celebre conduttrice Ellen DeGeneres e dal titolo Sometimes I Lie. La miniserie è basata sul romanzo d'esordio della scrittrice Alice Feeney, e Sarah Michelle Gellar ricoprirà il ruolo di Amber Reynolds, una ...

Sex Education - la serie che vuole infrangere i tabù su sesso e adolescenti : Chi sa fare fa, chi non sa fare insegna. Le parole di questo proverbio racchiudono alla perfezione la vita del giovane Otis (un brillante Asa Butterfield), adolescente, vergine e terrorizzato dal sesso che, nonostante ciò, ha una conoscenza della materia decisamente superiore ai suoi coetanei e riesce quindi a mettere in piedi uno studio di sessoterapia per teenager. Parlare di adolescenti e sesso è ancora un tabù, ma Netflix ha deciso di ...

serie C - Catanzaro-Rende del 20 gennaio si giocherà alle 16.30 : CATANZARO - Catanzaro-Rende verrà anticipata di quattro ore: così ha deciso la Lega di C dopo che il Catanzaro le aveva fatto tale richiesta. Il derby calabrese del prossimo 20 gennaio dunque si ...

serie A - i calciatori che hanno aumentato il valore di calciomercato. LE FOTO : Fino al 31 gennaio tutte le sere su Sky Sport Football e Sky Sport 24 'Calciomercato l'Originale', con Bonan, Di Marzio e Fayna CALCIOMERCATO LIVE, LE NOTIZIE DI GIORNATA IL TABELLONE DEL ...

Calciomercato serie A : a volte ritornano (forse) - Pereyra-Torino e Schelotto-SPAL : Dall’Argentina con nostalgia… del calcio italiano. In questi giorni si parla con insistenza del possibile ritorno in Serie A di Roberto Pereyra ed Ezequiel Schelotto, entrambi provenienti dalla Premier League. Roberto Pereyra, che ha appena compiuto 28 anni, ne aveva 20 quando arrivò in Italia. L’Udinese lo prelevò dal River Plate nell’ambito della diaspora seguita alla traumatica retrocessione in B dei ...

La Compagnia del Cigno - le critiche del Conservatorio di Padova : "Una serie inadeguata e ricca di stereotipi" : Buona la prima, ma per tutti? Se dal punto di vista degli ascolti l'esordio de La Compagnia del Cigno ha convinto, con 5,8 milioni di telespettatori (24,02% di share), la nuova serie tv di Ivan Cotroneo -sceneggiatore con Monica Rametta ed anche regista- ha trovato qualche resistenza proprio laddove si sperava non ne trovasse, ovvero il mondo dei Conservatori.La fiction è infatti ambientata nel Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, che ...

Fiat 500X - Anche per la Cross - la serie speciale Mirror : La serie speciale della Fiat, denominata Mirror, arriva Anche sulla nuova 500X Cross, con il suo pacchetto di connettività e tecnologia. Di serie, la 500X Mirror Cross è dotata del sistema Uconnect 7" HD Live touchscreen con predisposizione Apple CarPlay e compatibilità Android Auto. Basato sull'allestimento City Cross, questo modello si presenta in livrea opaca Blue Jeans (disponibile Anche metallizzata, oppure Bianco ...

serie A - Web Reputation dei presidenti : anche a dicembre Cairo resta in testa : Passano i mesi ma non cambia la testa della classifica della reputazione dei presidenti dei club di Serie A. A dicembre al primo posto resta saldamente Urbano Cairo, numero uno del Torino, e di Rcs ...

Maria Elena Boschi - banche e Carige. L'ora della vendetta : "Se Di Maio e Salvini fossero persone serie ora..." : Dopo il "salvabanche del governo del cambiamento" la reazione di Maria Elena Boschi era attesissima. Tutto il Pd (e non solo) ha attaccato compatto Lega e M5s per il decreto che ha "salvato" Carige, offrendo un paracadute alla ricapitalizzazione dell'istituto genovese "coperta" con i soldi dei contr

Il Manchester United guarda a Oriente : aprirà una serie di parchi tematici in Cina : Il Manchester United guarda a Oriente per i propri tifosi cinesi: aprirà una serie di parchi tematici di intrattenimento in Cina. L'articolo Il Manchester United guarda a Oriente: aprirà una serie di parchi tematici in Cina è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Friends è la serie campione del binge-watching 2018 : dopo 15 anni dalla conclusione - Rachel e i suoi amici piacciono più di Game of Thrones : Friends è la serie più “bindge-watched” del 2018. Già, un prodotto televisivo tra i più classici, oltretutto conclusosi ben 15 anni fa, registra ancora un numero di spettatori da capogiro anche al cospetto di Game of Thrones, Black Mirror e compagnia seriale. I dati parlano chiaro. Secondo una ricerca di Tv Time su un campione di circa 12 milioni di spettatori, primariamente tra i 18 e i 34 anni, la sitcom prodotta dalla NBC e andata in onda dal ...

Love - Death and Robots - in arrivo una serie animata sugli androidi di Fincher e Miller : Per Netflix l’animazione rivolta a pubblico adulto è sicuramente un universo ricco di potenzialità, come hanno dimostrato i successi in questi anni di titoli come BoJack Horseman e Big Mouth. Ora queste possibilità vengono ulteriormente espanse con l’annuncio di Love, Death and Robots, una nuova serie tv animata che avrà la particolarità di essere anche antologica. A firmarla, poi, due grandi nomi di Hollywood come David Fincher ...

Fancy Nancy Clancy - su Disney Junior la serie animata che insegna il francese : Imparare il francese divertendosi: è l'obiettivo della nuova serie animata di Disney Junior (canale 611 di Sky) Fancy Nancy Clancy, in onda da oggi, 7 gennaio 2019, alle 17:00. Un cartone che è tratto dalla collana di libri "Fancy Nancy" di Jane O'Connor e Robin Preiss Glasser, la più venduta dal New York Times.La protagonista è Nancy, una simpatica bambina che ama tutto ciò che è stravagante, dall'abbigliamento alle parole, fino agli accessori. ...